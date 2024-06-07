„Евро сложнее чемпионата мира“. Представляем семь главных звезд предстоящего чемпионата Европы по футболу

Это был второй финал чемпионата Европы в карьере Криштиану. Первый случился 20 лет назад, когда его сборная сенсационно уступила грекам (0:1). Молодой нападающий провел весь матч.

Если в 2021-м Мбаппе уже выступал за сборную и являлся одним из ее лидеров, то в 2016-м его не было в составе. На континентальном первенстве восьмилетней давности французы в финале проиграли португальцам — 0:1. Роналду заменили в середине первого тайма из-за травмы.

„Евро сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе. Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления“, — сказал Килиан 4 июня.

Но на своем единственном Евро в карьере нападающий, как и вся команда, запомнились сенсационным поражением в 1/8 финала плей-офф от швейцарцев. В 2021-м (турнир был перенесен на год из-за коронавируса) французы вели в счете 3:1, однако пропустили на 81-й и 90-й минутах, а затем уступили в серии пенальти. Именно Мбаппе не забил решающий 11-метровый. В четырех матчах турнира у него не было ни одного гола.

В сборной Мбаппе провел 78 матчей. Результативность впечатляет — 47 голов и 33 результативные передачи. Килиан уже успел стать чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером в 2022-м (в проигранном финальном матче против Аргентины сделал хет-трик).

Напомним, Мбаппе так и не выиграл в составе ПСЖ Лигу чемпионов. К этому форвард был ближе всего в 2020-м, но парижская команда в финале уступила „Баварии“ — 0:1.

Перед Евро-2024 наконец-то завершилась эпопея с переходом Мбаппе в мадридский „Реал“ — футболист подписал с клубом пятилетнее соглашение. Нападающий, конечно, давно перерос уровень французской лиги, где он был главной звездой и собрал всевозможные трофеи (шесть раз выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ и один раз в „Монако“, плюс четырежды становился обладателем Кубка страны). Но в Испании выше конкуренция, да и в самом „Реале“ Килиану придется доказывать делом и, главное, победами, что он может быть достойным наследником Лео Месси и Криштиану Роналду .

Нынешний одноклубник Нойера — один из главных неудачников мирового футбола. Его бомбардирские способности не вызывают сомнений, но у Кейна нет титулов, что выделяет больших игроков перед теми, кто вечно подает надежды.

Что касается Евро, то ни одна из трех попыток пока не привела к успеху. В 2012 и 2016 годах немцы проигрывали в полуфиналах, а в 2021-м уступили еще на стадии 1/8 финала.

За сборную Нойер провел 118 матчей, дебютировав в 2009 году. Мануэль пропустил 113 мячей, 49 раз оставив ворота сухими. В 2014-м он помог немцам стать чемпионами мира — 10 лет назад Германия в родных стенах завоевала золото, победив в финале аргентинцев (1:0). Естественно, с Нойером на последнем рубеже обороны.

С „Баварией“ Нойер дважды побеждал в Лиге чемпионов, 11 раз выигрывал Бундеслигу и пять раз — Кубок Германии. Но минувший сезон был неудачным для топ-клуба. Леверкузенский „Байер“ прервал гегемонию „Баварии“ в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов мюнхенцы обидно уступили „Реалу“ в полуфинале.

Еще один суперветеран мирового футбола. С 2011 года Нойер выступает за „Баварию“ и стал символом этого клуба, а также сборной Германии. К тому же его умение играть ногами изменило требования к вратарям и расширило тактический арсенал команд по всему миру.

Всего у Роналду 206 матчей за сборную и 128 голов. Он до сих пор находится в хорошей форме — в конце мая нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии и установил рекорд лиги по забитым мячам (35). Однако очень сложно сравнивать уровень саудовской лиги с европейскими чемпионатами, да и Роналду за почти полтора года выступления за „Аль-Наср“ ничего не выиграл.

Последний топ-турнир — чемпионат мира 2022 года — Роналду едва ли занесет себе в актив. Во-первых, звездный футболист перестал играть ключевую роль и в матчах плей-офф не попадал в стартовый состав. Во-вторых, португальцы вылетели в четвертьфинале, проиграв марокканцам.

В прошлом сезоне Кейн забил в Бундеслиге 36 голов и стал обладателем „Золотой бутсы“, но „Бавария“, как уже было сказано, осталась без титулов даже на внутренней арене. Для Харри это был первый опыт выступления за пределами Англии.

На родине он почти все время играл за „Тоттенхэм“. Этому клубу очень сложно рассчитывать на победу в Премьер-лиге, но однажды „шпоры“ добрались до финала Лиги чемпионов. В 2019-м они проиграли в финале „Ливерпулю“ — 0:2. Всего за „Тоттенхэм“ Кейн наколотил 280 голов в 435 матчах.

В сборной у Харри тоже все в порядке в плане личной статистики (63 забитых мяча и 19 ассистов в 90 играх), но не с командными результатами. Нападающий выступал на четырех топ-турнирах. На чемпионате Европы — 2016 англичане проиграли в 1/8 финала исландцам. Через два года на чемпионате мира уступили в матче за третье место бельгийцам. На Евро-2021 было самое обидное поражение — по пенальти в финале от итальянцев (Кейн реализовал свою попытку). Наконец, на ЧМ-2022 англичане в четвертьфинале оказались слабее французов. Самое время для Кейна наконец-то обзавестись хоть одним трофеем.

Джуд Беллингем, 20 лет, Англия

Помочь Кейну должен этот феноменальный атакующий полузащитник, который год назад перешел в мадридский „Реал“ из дортмундской „Боруссии“. В испанском клубе Джуд уже выиграл и Лигу чемпионов (в финале, по иронии судьбы, „Реал“ превзошел именно „Боруссию“), и Ла Лигу.

Особенно Беллингему удалась первая часть сезона. Он забивал в каждом из четырех матчей Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Кроме того, Джуд отличился десять раз в десяти матчах чемпионата Испании, сделав три дубля (в том числе в ворота „Барселоны“). Всего за сезон-2023/24 в Ла Лиге на счету англичанина 19 голов и 6 результативных передач в 28 матчах.