„Евро сложнее чемпионата мира“. Представляем семь главных звезд предстоящего чемпионата Европы по футболу
14 июня начнется чемпионат Европы по футболу, который примет Германия. Ряд команд определились с составами, другие еще произведут минимальные изменения. Но уже понятно, что континентальное первенство порадует болельщиков игрой звезд первой величины. Для кого-то, видимо, это будет последний Евро, а кто-то, наоборот, проведет за национальную сборную дебютный топ-турнир. Портал „Зеркало“ собрал свой топ футболистов, которые будут главными действующими лицами предстоящего чемпионата.
Килиан Мбаппе, 25 лет, Франция
Перед Евро-2024 наконец-то завершилась эпопея с переходом Мбаппе в мадридский „Реал“ — футболист подписал с клубом пятилетнее соглашение. Нападающий, конечно, давно перерос уровень французской лиги, где он был главной звездой и собрал всевозможные трофеи (шесть раз выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ и один раз в „Монако“, плюс четырежды становился обладателем Кубка страны). Но в Испании выше конкуренция, да и в самом „Реале“ Килиану придется доказывать делом и, главное, победами, что он может быть достойным наследником Лео Месси и Криштиану Роналду.
Напомним, Мбаппе так и не выиграл в составе ПСЖ Лигу чемпионов. К этому форвард был ближе всего в 2020-м, но парижская команда в финале уступила „Баварии“ — 0:1.
В сборной Мбаппе провел 78 матчей. Результативность впечатляет — 47 голов и 33 результативные передачи. Килиан уже успел стать чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером в 2022-м (в проигранном финальном матче против Аргентины сделал хет-трик).
Но на своем единственном Евро в карьере нападающий, как и вся команда, запомнились сенсационным поражением в 1/8 финала плей-офф от швейцарцев. В 2021-м (турнир был перенесен на год из-за коронавируса) французы вели в счете 3:1, однако пропустили на 81-й и 90-й минутах, а затем уступили в серии пенальти. Именно Мбаппе не забил решающий 11-метровый. В четырех матчах турнира у него не было ни одного гола.
„Евро сложнее ЧМ, на мой взгляд. Очень, очень тяжело уже на групповом этапе. Мы не выигрывали этот турнир 24 года, это много, но мы не оказываем на себя дополнительного давления“, — сказал Килиан 4 июня.
Криштиану Роналду, 39 лет, Португалия
Если в 2021-м Мбаппе уже выступал за сборную и являлся одним из ее лидеров, то в 2016-м его не было в составе. На континентальном первенстве восьмилетней давности французы в финале проиграли португальцам — 0:1. Роналду заменили в середине первого тайма из-за травмы.
Это был второй финал чемпионата Европы в карьере Криштиану. Первый случился 20 лет назад, когда его сборная сенсационно уступила грекам (0:1). Молодой нападающий провел весь матч.
Последний топ-турнир — чемпионат мира 2022 года — Роналду едва ли занесет себе в актив. Во-первых, звездный футболист перестал играть ключевую роль и в матчах плей-офф не попадал в стартовый состав. Во-вторых, португальцы вылетели в четвертьфинале, проиграв марокканцам.
Всего у Роналду 206 матчей за сборную и 128 голов. Он до сих пор находится в хорошей форме — в конце мая нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии и установил рекорд лиги по забитым мячам (35). Однако очень сложно сравнивать уровень саудовской лиги с европейскими чемпионатами, да и Роналду за почти полтора года выступления за „Аль-Наср“ ничего не выиграл.
Главный вопрос: как заставить работать огромное эго Роналду, который нередко поддается на провокации болельщиков, на командный результат.
Мануэль Нойер, 38 лет, Германия
Еще один суперветеран мирового футбола. С 2011 года Нойер выступает за „Баварию“ и стал символом этого клуба, а также сборной Германии. К тому же его умение играть ногами изменило требования к вратарям и расширило тактический арсенал команд по всему миру.
С „Баварией“ Нойер дважды побеждал в Лиге чемпионов, 11 раз выигрывал Бундеслигу и пять раз — Кубок Германии. Но минувший сезон был неудачным для топ-клуба. Леверкузенский „Байер“ прервал гегемонию „Баварии“ в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов мюнхенцы обидно уступили „Реалу“ в полуфинале.
За сборную Нойер провел 118 матчей, дебютировав в 2009 году. Мануэль пропустил 113 мячей, 49 раз оставив ворота сухими. В 2014-м он помог немцам стать чемпионами мира — 10 лет назад Германия в родных стенах завоевала золото, победив в финале аргентинцев (1:0). Естественно, с Нойером на последнем рубеже обороны.
Что касается Евро, то ни одна из трех попыток пока не привела к успеху. В 2012 и 2016 годах немцы проигрывали в полуфиналах, а в 2021-м уступили еще на стадии 1/8 финала.
Харри Кейн, 30 лет, Англия
Нынешний одноклубник Нойера — один из главных неудачников мирового футбола. Его бомбардирские способности не вызывают сомнений, но у Кейна нет титулов, что выделяет больших игроков перед теми, кто вечно подает надежды.
В прошлом сезоне Кейн забил в Бундеслиге 36 голов и стал обладателем „Золотой бутсы“, но „Бавария“, как уже было сказано, осталась без титулов даже на внутренней арене. Для Харри это был первый опыт выступления за пределами Англии.
На родине он почти все время играл за „Тоттенхэм“. Этому клубу очень сложно рассчитывать на победу в Премьер-лиге, но однажды „шпоры“ добрались до финала Лиги чемпионов. В 2019-м они проиграли в финале „Ливерпулю“ — 0:2. Всего за „Тоттенхэм“ Кейн наколотил 280 голов в 435 матчах.
В сборной у Харри тоже все в порядке в плане личной статистики (63 забитых мяча и 19 ассистов в 90 играх), но не с командными результатами. Нападающий выступал на четырех топ-турнирах. На чемпионате Европы — 2016 англичане проиграли в 1/8 финала исландцам. Через два года на чемпионате мира уступили в матче за третье место бельгийцам. На Евро-2021 было самое обидное поражение — по пенальти в финале от итальянцев (Кейн реализовал свою попытку). Наконец, на ЧМ-2022 англичане в четвертьфинале оказались слабее французов. Самое время для Кейна наконец-то обзавестись хоть одним трофеем.
Джуд Беллингем, 20 лет, Англия
Помочь Кейну должен этот феноменальный атакующий полузащитник, который год назад перешел в мадридский „Реал“ из дортмундской „Боруссии“. В испанском клубе Джуд уже выиграл и Лигу чемпионов (в финале, по иронии судьбы, „Реал“ превзошел именно „Боруссию“), и Ла Лигу.
Особенно Беллингему удалась первая часть сезона. Он забивал в каждом из четырех матчей Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Кроме того, Джуд отличился десять раз в десяти матчах чемпионата Испании, сделав три дубля (в том числе в ворота „Барселоны“). Всего за сезон-2023/24 в Ла Лиге на счету англичанина 19 голов и 6 результативных передач в 28 матчах.
Что касается национальной сборной, то Беллингем был в составе команды на двух последних больших турнирах. На чемпионате Европы в 2021-м, когда англичане уступили в финале по пенальти итальянцам, он почти не играл (55 минут суммарного времени на поле), а вот на ЧМ-2022 уже был футболистом основного состава. Всего в 29 матчах за сборную у полузащитника три гола и пять ассистентских баллов.
Кевин Де Брюйне, 32 года, Бельгия
Один из самых креативных игроков современного футбола. Кевин великолепно вписан в игровой механизм „Манчестер Сити“, за который выступает с 2015 года и успел победить в Лиге чемпионов, а также шесть раз в английской Премьер-лиге.
Первую половину минувшего клубного сезона Де Брюйне пропустил из-за травмы. Он вернулся в строй в январе и помог „Сити“ вновь стать первыми в чемпионате Англии, отметившись четырьмя голами и десятью голевыми передачами в 18 матчах. А в ЛЧ гола Кевина „Реалу“ в ответном четвертьфинальном поединке оказалось недостаточно — „Манчестер“ выбыл из борьбы по пенальти.
В сборной, конечно, у полузащитника не такое звездное окружение, как в „Сити“. Но это не мешает бельгийцам претендовать на медали последние годы. Пока лучшим результатом команды была бронза на чемпионате мира — 2018, когда в игре за третье место бельгийцы одолели англичан — 2:0 (Де Брюйне отдал в том матче голевой пас). А две попытки на континентальных первенствах с Кевином в составе заканчивались поражениями в четвертьфинале: в 2016-м от Уэльса (1:3), а в 2021-м от итальянцев (1:2).
В 100 матчах за национальную команду полузащитник забил 27 мячей и 49 раз ассистировал партнерам.
Ламин Ямаль, 16 лет, Испания
К этому вингеру еще долго, судя по всему, будет применяться характеристика „самый молодой“. Ямаль провел первый матч за „Барселону“ в апреле 2023 года, когда ему было 15 лет, 9 месяцев и 16 дней, став самым молодым дебютантом в истории клуба (речь о выступлении в Ла Лиге). В 16 лет 57 дней стал самым молодым новичком в национальной команде. Кстати, в том матче с Грузией Ламин забил гол. В 16 лет 87 дней — самым молодым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить. Если футболист хоть раз сыграет на предстоящем Евро, то тоже будет рекордсменом как самый молодой игрок в истории турнира — сейчас это достижение принадлежит поляку Касперу Козловскому (17 лет 246 дней).
Вингер не играл все матчи в основе, но в минувшем клубном сезоне поучаствовал в 50 играх „Барселоны“ во всех турнирах. Если вспомнить о возрасте испанца, то его статистика поражает воображение — 7 голов и 10 результативных передач.
За национальную сборную Ламин к этому времени провел шесть матчей. Кроме грузин, он забил в квалификации чемпионата Европы киприотам. А в товарищеской встрече с бразильцами сделал две голевые передачи.
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