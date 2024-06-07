ФОТО | „Вы же Европа. Где сервис?“ У погранпункта в Нарве по утрам собирается по двести человек

- Я с четырех стою, и то первой не была. Потому что в полтретьего приезжает автобус, и первые примерно пятьдесят человек - это пассажиры из него. А еще там несуны стоят. Я местная, знаю про очереди, как в мае закрыли границу на ночь, так очереди и стоят. Сейчас отпуска начнутся - еще больше народу будет здесь. Мне просто побыстрее надо перейти, поэтому раньше пришла, но в три утра, как некоторые, - это слишком, - рассказывает нарвитянка из очереди. Она уже примерно в пятом десятке людей.

- Здесь нет туалета, ни попить, ни сесть негде. Стоим с четырех утра примерно. Кто на автобусе приехал - они бегают в автобус, там можно посидеть. Столько стоять - тяжело, конечно, а еще на самой границе стоять, - переживает девушка.

Она с подругой едет в Санкт-Петербург на выходные. По ее словам, ездят они не часто, но про очереди знали. Поскольку приехали на своем транспорте, который оставляют рядом с погранпунктом, то по очереди ходили отдыхать в машину.

- Я с трех здесь. Я из Нарвы. Вот уже почти четыре часа стою, не слишком радостно, - делится эмоциями женщина, которая стоит в первом десятке людей.

- В 02:30 я уже была здесь. У меня самолет в Питере, мне надо рано. Мы из Финляндии едем. Уже вторую ночь не сплю с этой дорогой. Обещают открыть границу у нас, но так и не открывают пока, приходится ездить через Эстонию.

6:30 утра, 7 июня, погранпункт в Нарве. Очередь из примерно двухсот человек. Кто-то приехал на автобусе, кто-то - на собственной машине, которую временно оставят на парковке в городе, другие переночевали в отеле в Нарве и спокойно добрались на такси. Есть традиционно и так называемые несуны. Они, конечно, где-то в начале очереди, некоторые - в нетрезвом виде. Первые у дверей погранпункта - две женщины в преклонном возрасте, одна из них сидит в инвалидном кресле. Но оказывается, что их пропустили, а приехали они совсем недавно. Первой была женщина, путешествующая со взрослым сыном, она сейчас стоит за ними.

- В половине пятого приехали. Мы в автобус по очереди ходили греться, иначе не знаю, как тут стоять. Хорошо, что разрешили в нем быть. Автобус, наверное, ждет тех, кто из России сейчас пойдет, - говорит женщина, которая стоит в небольшой компании других женщин. Она сама из Хельсинки. Рядом с ней - из Франции и Испании.

- Я не очень долго добиралась, - сообщает женщина из Франции. - В восемь утра вчера выехала. Автобус был до Барселоны, оттуда - самолет до Таллинна. И в Нарву дальше.

Она рассказывает, что, может, это не самый удобный путь для нее, но через Турцию у нее получилось бы в три раза дороже. И еще момент - когда она смотрела билеты через Турцию, то не нашла предложений с багажом.

Девушка в теплой кофте и в натянутом на голову капюшоне говорит, что только компания Baltic Shuttle перевозит пассажиров с животными. А она едет в Беларусь с собакой. Только в Нарве можно перейти границу с животным. Не жалуется, собака у нее компанейская и спокойная.

- Грустно стоять в холоде, хорошо, что можно было ходить греться в автобус. Конечно, хотелось бы, чтобы это было все проще. Думаю, еще полтора часа уйдет на переход границы, - делится своей историей молодой человек.

Он рассказывает, что в принципе его очередь не шокирует. По его словам, он стоял в очередях и пожестче. Например, в Беларуси за апостилем стоял холодную ночь, надо было с вечера занимать место. В Португалии, когда люди стояли на подачу заявлений на ВНЖ.