ФОТО | „Вы же Европа. Где сервис?“ У погранпункта в Нарве по утрам собирается по двести человек(19)
„Хотя бы скамейки или просто стулья, ну хоть что-то сделайте для людей“, - жалуется женщина, которая стоит ранним утром около погранпункта в Нарве. Она в хвосте очереди из почти двухсот человек. Те, кто находятся в очереди самыми первыми, заняли места в половине третьего ночи. С началом сезона отпусков и с возможным закрытием на ночь погранпункта в Койдула очереди, возможно, станут еще длиннее. Пока примерно к 8:00, через час после открытия, на улице уже никого нет. RusDelfi поговорил с желающими отправиться в Россию.
6:30 утра, 7 июня, погранпункт в Нарве. Очередь из примерно двухсот человек. Кто-то приехал на автобусе, кто-то - на собственной машине, которую временно оставят на парковке в городе, другие переночевали в отеле в Нарве и спокойно добрались на такси. Есть традиционно и так называемые несуны. Они, конечно, где-то в начале очереди, некоторые - в нетрезвом виде. Первые у дверей погранпункта - две женщины в преклонном возрасте, одна из них сидит в инвалидном кресле. Но оказывается, что их пропустили, а приехали они совсем недавно. Первой была женщина, путешествующая со взрослым сыном, она сейчас стоит за ними.
- В 02:30 я уже была здесь. У меня самолет в Питере, мне надо рано. Мы из Финляндии едем. Уже вторую ночь не сплю с этой дорогой. Обещают открыть границу у нас, но так и не открывают пока, приходится ездить через Эстонию.
- Я с трех здесь. Я из Нарвы. Вот уже почти четыре часа стою, не слишком радостно, - делится эмоциями женщина, которая стоит в первом десятке людей.
- В три часа занял, я из Нарвы. Мне надо побыстрее перейти границу, - рассказывает мужчина.
- Мы из Финляндии. Выехали в шесть вечера вчера на машине. Приехали в районе трех ночи сюда, - говорит женщина.
Она с подругой едет в Санкт-Петербург на выходные. По ее словам, ездят они не часто, но про очереди знали. Поскольку приехали на своем транспорте, который оставляют рядом с погранпунктом, то по очереди ходили отдыхать в машину.
- Здесь нет туалета, ни попить, ни сесть негде. Стоим с четырех утра примерно. Кто на автобусе приехал - они бегают в автобус, там можно посидеть. Столько стоять - тяжело, конечно, а еще на самой границе стоять, - переживает девушка.
- Я с четырех стою, и то первой не была. Потому что в полтретьего приезжает автобус, и первые примерно пятьдесят человек - это пассажиры из него. А еще там несуны стоят. Я местная, знаю про очереди, как в мае закрыли границу на ночь, так очереди и стоят. Сейчас отпуска начнутся - еще больше народу будет здесь. Мне просто побыстрее надо перейти, поэтому раньше пришла, но в три утра, как некоторые, - это слишком, - рассказывает нарвитянка из очереди. Она уже примерно в пятом десятке людей.
- В половине пятого приехали. Мы в автобус по очереди ходили греться, иначе не знаю, как тут стоять. Хорошо, что разрешили в нем быть. Автобус, наверное, ждет тех, кто из России сейчас пойдет, - говорит женщина, которая стоит в небольшой компании других женщин. Она сама из Хельсинки. Рядом с ней - из Франции и Испании.
- Я не очень долго добиралась, - сообщает женщина из Франции. - В восемь утра вчера выехала. Автобус был до Барселоны, оттуда - самолет до Таллинна. И в Нарву дальше.
Она рассказывает, что, может, это не самый удобный путь для нее, но через Турцию у нее получилось бы в три раза дороже. И еще момент - когда она смотрела билеты через Турцию, то не нашла предложений с багажом.
Девушка в теплой кофте и в натянутом на голову капюшоне говорит, что только компания Baltic Shuttle перевозит пассажиров с животными. А она едет в Беларусь с собакой. Только в Нарве можно перейти границу с животным. Не жалуется, собака у нее компанейская и спокойная.
- Грустно стоять в холоде, хорошо, что можно было ходить греться в автобус. Конечно, хотелось бы, чтобы это было все проще. Думаю, еще полтора часа уйдет на переход границы, - делится своей историей молодой человек.
Он рассказывает, что в принципе его очередь не шокирует. По его словам, он стоял в очередях и пожестче. Например, в Беларуси за апостилем стоял холодную ночь, надо было с вечера занимать место. В Португалии, когда люди стояли на подачу заявлений на ВНЖ.
- Я приехала на автобусе рано, но не знала, что здесь очередь, да и спать очень хотелось, если честно, - эмоционально говорит женщина лет пятидесяти, она уже почти в хвосте. - Надо открывать дешевые гостиницы, чтобы мы приехали и могли поспать. Вот как в Японии, просто кровать - и хорошо. Я вот зависла в аэропорту, пришлось там спать, а это неудобно. Должна висеть бумажка, которая объясняет, где можно недорого поспать. И я не понимаю, вы развитая страна, а устроили такую очередь. Поставьте аппарат, который будет выдавать номерки. Я возьму номерок и спокойно пойду куда-то посидеть, смогу на табло смотреть, когда моя очередь, или вообще в приложении было бы удобно это видеть. Да хотя бы скамейки или просто стулья, ну хоть что-то сделайте для людей. Вы же Европа. Где сервис? Я раньше через Швецию ездила, а теперь вот через Эстонию. Мне нравится ваша страна, здесь вкусно кормят, кстати. Я езжу к вам с советских времен. Я из Питера. Люблю вашу страну. Мы хотим с вами работать. Помогите нам. У нас тяжелая ситуация. Она очень тяжелая у украинцев, но и у русских тоже. Мы же не виноваты в том, что происходит.
Раздается смех детей. Кто-то из них успел найти себе компанию и подружиться - уже бегают вокруг чемоданов.
Ближе к буквам „Narva“ стоят молодые люди. По их словам, нет смысла так рано приезжать, очередь быстро движется. И все равно придется стоять потом на мосту. Девушка за ними тоже удивляется, говорит, что приехала поздно вечером в Нарву, переночевала в отеле и почти к семи утра приехала на Петровскую площадь.
- Почти в семь только и подошли, - улыбается женщина, замыкающая очередь. Она из Нарвы.
- Говорят, кто-то и в четыре утра приходит, - включается в разговор женщина с маленьким рюкзачком на плечах.
- Это несуны в основном, один занимает, а к нему 50 человек подбегает, - отвечает ей нарвитянка.
Вопрос, как думают, сколько по времени будут переходить границу, вызывает смех у ожидающих.
- Непредсказуемо, - отвечают разом несколько человек.
7:00 утра. Очередь начинает двигаться. Первые примерно 10 человек проходят на погранпункт. А в конец очереди встают еще несколько человек. Но больше она не увеличивается. К началу девятого утра на улице уже не было людей.
Согласно проекту решения правительства, пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдула тоже начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05:30 до 21:30, пишет ERR. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, государство не видит смысла держать этот погранпункт открытым в ночное время.
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