ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Молодежная сборная Эстонии по футболу обыграла Финляндию и вышла в финал Кубка Балтии

Уже в первые десять минут матча эстонские футболисты создали ряд опасных моментов. К 15-й минуте и Дмитрий Епихин, и Патрик Кристал неоднократно наносили удары из опасных позиций, но счет был открыт только на 21-й минуте, когда отличился капитан Танель Таммик. Этот гол стал первым для полузащитника в составе сборной Эстонии.

Хотя в первом тайме Эстония создала больше опасных моментов, Финляндия могла дважды сравнять счет. Сразу после того, как Эстония повела в счете, Наатан Скюття со штрафного удара попал в перекладину, а во время контратаки на 44-й минуте Кай Мерилуото также попал в перекладину.

Финляндия вышла на второй тайм с явным желанием сравнять счет, а Эстония наоборот сбавила обороты и хорошо оборонялась. Особенно напряжёнными получились последние десять минут матча, когда финские футболисты были близки к голу. Сначала эстонскую сборную выручил вратарь Каур Кивила, а потом нашу сборную снова спасла штанга.

Победив со счетом 1:0, молодежная сборная Эстонии вышла в финал Кубка Балтии, где сыграет с Латвией, которая обыграла в серии послематчевых пенальти Литву (4:2).

Финал и матч за третье место пройдут 9 июня в Курессааре.

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