Правда ли, что на этом фото изображён Николай Валуев в молодости?
В интернете разошёлся якобы сделанный в прошлом веке снимок трёх молодых людей. Утверждается, что один из них — будущий чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Мы решили проверить, так ли это.
Фото с комментарием о том, что на нём запечатлён молодой Валуев, можно встретить в соцсетях („ВКонтакте“, Facebook, X) и на блог-платформах („Пикабу“, „Дзен“). Подписи к одним постам гласят, что на снимке боксёр запечатлён со своими друзьями, к другим — что это его брат и сестра. Многие интернет-пользователи уточняют, что фотография была сделана в 1989 году в Ленинграде.
Николай Валуев родился в 1973 году, то есть в 1989-м, когда, по утверждению некоторых пользователей, было сделано фото, ему было 16 лет. Однако человек на снимке выглядит заметно старше. Никакой информации о том, что у спортсмена есть братья или сёстры, с которыми он якобы запечатлён на этом фото, „Проверено“ найти не удалось. Хотя Валуев известен своим высоким ростом (213 см), мужчина на фото выглядит ненамного выше сидящей рядом с ним девушки и значительно ниже молодого человека слева, что также вызывает сомнения в корректности подписей.
В интернете не так много фотографий Валуева до начала его спортивной карьеры в 1993 году, однако некоторыми архивными снимками боксёр делился в Instagram.
Какого именно роста он был в 1989 году, выяснить не удалось, однако, судя по детским и юношеским фотографиям, Валуев всегда был значительно выше и крупнее своих сверстников. Он сам рассказывал журналистам, что к первому классу „вымахал ростом с учительницу“.
В аккаунте спортсмена удалось найти и его фото в 16-летнем возрасте, сделанное во время поездки на соревнования в Финляндию. Несмотря на то что снимок не очень чёткий, невооружённым глазом видно, что изображённый на нём человек не имеет ничего общего с мужчиной на вирусном фото.
Данные сервиса обратного поиска по изображениям TinEye свидетельствуют, что разошедшаяся по соцсетям фотография появилась в интернете ещё в октябре 2015 года. Часть постов на момент написания разбора уже недоступна, однако некоторые записи (например, во „ВКонтакте“) сохранились. В этих публикациях не утверждается, что на снимке изображён Валуев, но подобных шуток с лихвой хватает в комментариях. Примечательно, что в Сети широко разошёлся не только непосредственно снимок, но и скриншот одного из постов, под которым пользователи в шутку пишут, что на фото молодой Валуев изображён вместе с телеведущей и медиаменеджером Тиной Канделаки и солистом группы „Ногу свело!“ Максимом Покровским. Судя по дате на скриншоте, пост был опубликован в том же 2015 году.
Таким образом, нет никаких оснований считать, что мужчина на фото имеет какое-либо отношение к Николаю Валуеву. В Сети есть снимки боксёра в юности, и на них он совершенно не похож на того, кто изображён на вирусном кадре. Найти первоисточник фотографии не удалось, однако распространяться она начала не позднее 2015 года. Авторы постов тогда не утверждали, что на снимке запечатлён Валуев, однако в комментариях многие шутили на эту тему. Вероятно, впоследствии кто-то из интернет-пользователей не понял, что это шутка, и начал распространять фото с некорректной подписью уже всерьёз.
Итог: Неправда