Правда ли, что на этом фото изображён Николай Валуев в молодости?

Фото с комментарием о том, что на нём запечатлён молодой Валуев, можно встретить в соцсетях („ВКонтакте“, Facebook, X) и на блог-платформах („Пикабу“, „Дзен“). Подписи к одним постам гласят, что на снимке боксёр запечатлён со своими друзьями, к другим — что это его брат и сестра. Многие интернет-пользователи уточняют, что фотография была сделана в 1989 году в Ленинграде.

Николай Валуев родился в 1973 году, то есть в 1989-м, когда, по утверждению некоторых пользователей, было сделано фото, ему было 16 лет. Однако человек на снимке выглядит заметно старше. Никакой информации о том, что у спортсмена есть братья или сёстры, с которыми он якобы запечатлён на этом фото, „Проверено“ найти не удалось. Хотя Валуев известен своим высоким ростом (213 см), мужчина на фото выглядит ненамного выше сидящей рядом с ним девушки и значительно ниже молодого человека слева, что также вызывает сомнения в корректности подписей.

В интернете не так много фотографий Валуева до начала его спортивной карьеры в 1993 году, однако некоторыми архивными снимками боксёр делился в Instagram.

Какого именно роста он был в 1989 году, выяснить не удалось, однако, судя по детским и юношеским фотографиям, Валуев всегда был значительно выше и крупнее своих сверстников. Он сам рассказывал журналистам, что к первому классу „вымахал ростом с учительницу“.

В аккаунте спортсмена удалось найти и его фото в 16-летнем возрасте, сделанное во время поездки на соревнования в Финляндию. Несмотря на то что снимок не очень чёткий, невооружённым глазом видно, что изображённый на нём человек не имеет ничего общего с мужчиной на вирусном фото.