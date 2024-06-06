Правда ли, что Анапу лишили статуса города?

В 1994 году город Анапу объединили с Анапским районом в субъект под названием „курорт Анапа“, а спустя два года переименовали это муниципальное образование в город-курорт Анапа, присвоив ему статус городского округа. В состав округа вошли 52 населённых пункта, включая город Анапу, при этом все они сохранили свой статус отдельных административно-территориальных единиц. На представленной ниже карте города-курорта Анапы розовым цветом обозначен Анапский район, тёмно-коричневым — непосредственно город краевого подчинения Анапа, а светло-коричневым — три сельских округа, которые входят в его состав.

Краснодарский край включает в себя 426 муниципальных образований. До 30 мая 2024 года в их число входили семь городских округов: Краснодар, Новороссийск, город-курорт Геленджик, Горячий Ключ, город-курорт Сочи, Армавир и город-курорт Анапа. При этом, например, городской округ Краснодар и город Краснодар — это два разных муниципальных образования, а город Краснодар — административный центр соответствующего городского округа . Аналогично, город Анапа — это административный центр города-курорта Анапа .

В последние годы многие российские регионы стремились упростить систему местного самоуправления и перейти к менее запутанной модели, преобразовав свои муниципальные районы в городские округа. При этом часто игнорировалось преобладание в таком округе малонаселённых территорий или территорий, где большинство населения придерживалось сельского уклада жизни. Форсированное преобразование муниципальных районов привело к появлению в России городских округов, в которых не было ни городов, ни городских населённых пунктов.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливал три новых критерия для присвоения территории статуса городского округа:

не менее двух третей населения должно быть городским, то есть проживать в городах или иных населённых пунктах городского типа; площадь сельских территорий и территорий, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры, не должна превышать площадь территорий городов или городских населённых пунктов более чем в два раза; на территории городского округа плотность населения должна превышать среднюю плотность населения по России как минимум в пять раз.

Городские округа, которые не соответствовали этим критериям, должны были получить новый статус муниципального округа до 1 января 2025 года.

Из этих трёх критериев городской округ город-курорт Анапа соответствовал лишь последнему: по данным на 2023 год, плотность населения там составляла 208 чел./км2, что в 24 раза превышает среднюю плотность населения России (8,5 чел./км2). А вот по оставшимся двум критериям город-курорт Анапа „не дотягивал“ до городского округа: только 40% населения проживало в городах, а площадь сельских территорий в 16 раз превышала площадь единственного города в составе округа — Анапы.

Именно поэтому власти Краснодарского края приняли решение изменить статус округа с городского на муниципальный. При этом статусы всех 52 входящих в него субъектов остались прежними, и город Анапа продолжает быть городом краевого подчинения. Об этом же написал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своём Telegram-канале: „Простыми словами, полюбившийся всем россиянам город-курорт Анапа останется городом-курортом. И только в официальных документах будет содержаться сложное наименование „муниципальное образование муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края““.

Таким образом, утверждения о лишении Анапы статуса города неверны. Административно-территориальная единица в составе Краснодарского края, которая раньше называлась „муниципальное образование городской округ город-курорт Анапа“ теперь будет называться „муниципальное образование муниципальный округ город-курорт Анапа“. Это преобразование не влияет на статусы 52 субъектов, которые входят в муниципальное образование: округ под названием „город-курорт Анапа“ продолжит так называться, а Анапа не только останется его административным центром, но и сохранит статус города.

Итог: Неправда