ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (834-й день) | Байден: "Мы не разрешаем удары по Москве, по Кремлю“

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновения, половина из них — на Кураховском и Покровском направлениях.

Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Купянском направлении российские войска атакуют в районе Дружелюбовки.

Также напряженная ситуация на Кураховском направлении, где боестолкновения продолжаются в районах Парасковеевки и Красногоровки.

На Харьковском направлении, как сообщает Генштаб ВСУ, российские войска попыток наступления в прошедшие сутки не предпринимали, однако нанесли серию авиаударов в Харьковской области.

ГУР Украины показало видео уничтожения очередного российского судна в Крыму. Морские дроны поразили рейдовый буксир проекта 498 „Сатурн“ или „Протей“ в акватории озера Панское.

"Мы не разрешаем удары по Москве, по Кремлю“. Байден — о применении американского оружия, которое получает Украина

Как заявил в интервью ABC News Джо Байден, США не давали Украине разрешение использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, пишет Meduza.

В ходе беседы президент США не ответил прямо на вопрос журналиста Дэвида Мьюира, применялось ли уже американское оружие по целям внутри России. При этом Байден подчеркнул, что Киеву запрещено атаковать этим оружием Москву.

По словам президента, украинской стороне позволены „удары вблизи границы в ответ на российские атаки конкретных целей в Украине“. „Мы не разрешаем удары на 200 миль (примерно 320 километров) вглубь России и не разрешаем удары по Москве, по Кремлю“, — заявил Байден.

В Москве прорабатывается вопрос о создании нового федерального округа „Новороссия“, пишет BBC.

В ближайшее время в России создадут новый федеральный округ, сообщил в интервью РИА Новости назначенный Москвой губернатор оккупированной Россией Запорожской области Евгений Балицкий.