ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (834-й день) | Байден: "Мы не разрешаем удары по Москве, по Кремлю“
Подводим итоги еще одного дня войны.
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновения, половина из них — на Кураховском и Покровском направлениях.
Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
На Купянском направлении российские войска атакуют в районе Дружелюбовки.
Также напряженная ситуация на Кураховском направлении, где боестолкновения продолжаются в районах Парасковеевки и Красногоровки.
На Харьковском направлении, как сообщает Генштаб ВСУ, российские войска попыток наступления в прошедшие сутки не предпринимали, однако нанесли серию авиаударов в Харьковской области.
ГУР Украины показало видео уничтожения очередного российского судна в Крыму. Морские дроны поразили рейдовый буксир проекта 498 „Сатурн“ или „Протей“ в акватории озера Панское.
"Мы не разрешаем удары по Москве, по Кремлю“. Байден — о применении американского оружия, которое получает Украина
Как заявил в интервью ABC News Джо Байден, США не давали Украине разрешение использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, пишет Meduza.
В ходе беседы президент США не ответил прямо на вопрос журналиста Дэвида Мьюира, применялось ли уже американское оружие по целям внутри России. При этом Байден подчеркнул, что Киеву запрещено атаковать этим оружием Москву.
По словам президента, украинской стороне позволены „удары вблизи границы в ответ на российские атаки конкретных целей в Украине“. „Мы не разрешаем удары на 200 миль (примерно 320 километров) вглубь России и не разрешаем удары по Москве, по Кремлю“, — заявил Байден.
В Москве прорабатывается вопрос о создании нового федерального округа „Новороссия“, пишет BBC.
В ближайшее время в России создадут новый федеральный округ, сообщил в интервью РИА Новости назначенный Москвой губернатор оккупированной Россией Запорожской области Евгений Балицкий.
„Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым“, — цитирует агентство Балицкого.
По его словам, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне, а новый округ может получить название „Новороссия“.
Дмитрий Песков: „Поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не останутся без последствий“
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что к предупреждению Путина о возможной отправке российского высокоточного оружия в другие страны стоит отнестись со всей серьезностью, пишет BBC.
„Это — очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий, и эти последствия обязательно будут“, — сказал Песков.
Он не стал уточнять, каким странам может быть поставлено это оружие, но отметил: „Здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении“.
Накануне Владимир Путин заявил иностранным журналистам на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, что если страны Запада поставляют Украине оружие, которым поражаются объекты на российской территории, то Россия может рассмотреть „асимметричный ответ“ и поставить аналогичное оружие государствам, откуда „будут наноситьсяу дары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России“.
Премьер Франции предостерег России от вмешательств в дела страны
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в резких выражениях предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела других государств. „Это вмешательство может стать нашей новой мировой войной“, - заявил Атталь в интервью радиостанции France 2 в четверг, 6 июня. Действия РФ французский премьер назвал „манипуляциями извне, которые пытаются нас разделить“, пишет Deutsche Welle.
Российское вмешательство - „яд, который пытается манипулировать общественным мнением“, отметил Атталь. По его словам, Россия угрожает безопасности Франции в „новой, гибридной форме“.
Главком ВСУ Сырский анонсировал сокращение подразделений Генштаба
По словам главнокомандующего, ВСУ продолжат меняться и развиваться, несмотря на полномасштабную войну, пишет strana.ua.
Главная задача — сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.“Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование сил беспилотных систем ВС Украины“, — отметил генерал-полковник.Он хочет оптимизировать штатную структуру подразделений Генерального штаба, уменьшить их численность и убрать несвойственные функции.“Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий“, — заявил Сырский.