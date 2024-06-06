ВИДЕО | Во Франции отмечают 80 лет со дня высадки союзников в Нормандии(13)
В четверг мировые лидеры присоединились к ветеранам Второй мировой войны на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии.
По данным Министерства внутренних дел Франции, на мероприятиях ожидалось около 1 миллиона зрителей. Организаторы признали, что этот год может стать последним крупным чествованием, в котором примут участие живые ветераны.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 200 ветеранов из Канады, Великобритании и США, многим из которых уже больше 100 лет.
По случаю юбилея с торжественными речами выступили король Великобритании Карл III и принц Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.
Байден и другие мировые лидеры связали борьбу Украины против российского вторжения с нормандской операцией, предупредив, что „демократия не гарантирована“.
„Мы знаем, с какими темными силами боролись эти герои 80 лет назад. Они никогда не исчезнут. Агрессия и жадность, стремление доминировать и контролировать, менять границы силой. Они вечны. А борьба между диктатурой и свободой бесконечна“, — заявил Байден.
Президент Франции Макрон наградил Орденом Почетного легиона 11 ветеранов США и британскую женщину-ветерана.
„Вы пришли сюда, потому что свободный мир нуждался в каждом из вас“, — сказал Макрон. „Вы пришли сюда, чтобы сделать Францию свободной страной“.
В течение дня в городах Нормандии происходит большое количество различных мероприятий.