ВИДЕО | Во Франции отмечают 80 лет со дня высадки союзников в Нормандии

По данным Министерства внутренних дел Франции, на мероприятиях ожидалось около 1 миллиона зрителей. Организаторы признали, что этот год может стать последним крупным чествованием, в котором примут участие живые ветераны.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 200 ветеранов из Канады, Великобритании и США, многим из которых уже больше 100 лет.

По случаю юбилея с торжественными речами выступили король Великобритании Карл III и принц Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Байден и другие мировые лидеры связали борьбу Украины против российского вторжения с нормандской операцией, предупредив, что „демократия не гарантирована“.

„Мы знаем, с какими темными силами боролись эти герои 80 лет назад. Они никогда не исчезнут. Агрессия и жадность, стремление доминировать и контролировать, менять границы силой. Они вечны. А борьба между диктатурой и свободой бесконечна“, — заявил Байден.

Президент Франции Макрон наградил Орденом Почетного легиона 11 ветеранов США и британскую женщину-ветерана.

„Вы пришли сюда, потому что свободный мир нуждался в каждом из вас“, — сказал Макрон. „Вы пришли сюда, чтобы сделать Францию ​​свободной страной“.

В течение дня в городах Нормандии происходит большое количество различных мероприятий.