06.06.2024, 20:20
ФОТО | Хенн в роли главного тренера сборной Эстонии: несколько дней - короткий срок, но мы должны быть смелыми, чтобы что-то изменить
Новый капитан сборной!
В сборной Эстонии по футболу началась новая эпоха. Во вторник истек контракт главного тренера швейцарца Томаса Хэберли. Теперь пост главного тренера займет Юрген Хенн. Сегодня он провел первую тренировку у руля сборной, а в эту субботу сборная Эстонии под руководством Юргена Хенна в полуфинале Балтийского турнира сыграет на „А. Ле Кок Арене“ с командой Фарерских островов.
Эстония сыграет в полуфинале Балтийского турнира с Фарерскими островами в субботу в 19:00 на „А. Ле Кок Арене“. Латвия и Литва сыграют во втором полуфинале. Хенн, который присоединился к сборной в качестве помощника тренера в начале года, также был в роли помощника тренера в выездной игре против Швейцарии во вторник, но отныне главной сборной страны будет руководить Хенн.
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