ФОТО И ВИДЕО | „Думаю, что это удавшийся проект“: популярный нарвский арт-клуб Ro-Ro отметил 20-летие

Два этажа, уличное летнее кафе и терраса – это все Ro-Ro. А еще – легендарная бочка, огонь из которой согревает ночью, потому что редко кто-то уходит по домам рано. Есть фанаты, которые любят встретить рассвет у любимого клуба. Летом здесь постоянно концерты, особенно по выходным. С музыкантами потом можно запросто пообщаться. Эклектичный дизайн интерьера клуба – это заслуга не только владельца, но и всех ценителей уникальности места, которые хотят оставить что-то свое в нем.

Роман Бойко, создатель Ro-Ro, рассказывает, что когда он много лет назад занимался другим клубом – „Модерн“ – впервые столкнулся с интересной энергетикой независимой музыки, в основном рокерской, и сильно проникся ею. Клуб располагался в жилом доме в центре Нарвы, и когда начались жалобы жильцов на громкую музыку, Бойко захотелось открыть арт-площадку где-то на свежем воздухе, где никто не будет жаловаться.

Вскоре поступило предложение заняться пространством в нарвском порту, которое все теперь знают, как арт-клуб Ro-Ro.

Конечно, Роману пришлось много вложить в помещение клуба. По его словам, он продолжает и сейчас вкладывать деньги в проект постоянно: инвентарь для бара, музыкальные инструменты, звуковая линия и т.п. А с повышением стоимости на электроэнергию больным стал вопрос об отоплении здания. „Это бешеные просто затраты“, – признается Бойко. Но он нашел способ экономить: использует альтернативный способ обогрева клуба, одобренный, конечно, пожарной инспекцией.

Роман вспоминает, что за 20 лет работы клуба было много сложных моментов, часто они были связаны и с внутренними эмоциями предпринимателя. „Я впечатлительный человек“, – говорит Роман. Но он с ними справляется и каждый раз придумывает что-то новое.