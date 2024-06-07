ФОТО И ВИДЕО | „Думаю, что это удавшийся проект“: популярный нарвский арт-клуб Ro-Ro отметил 20-летие
Клуб RO-RO – это место в Нарве, которое обожают многие нарвитяне и не упускают из обязательной программы посещения гости города. Он находится на променаде, у нарвского порта. Часто можно услышать, что этот арт-клуб – оплот русскоязычного андерграунда в Эстонии. На днях RO-RO отметил 20-летие. Как появился клуб, какие есть сложности, что случилось за два десятка лет – RusDelfi узнал у основателя и владельца Ro-Ro Романа Бойко.
Два этажа, уличное летнее кафе и терраса – это все Ro-Ro. А еще – легендарная бочка, огонь из которой согревает ночью, потому что редко кто-то уходит по домам рано. Есть фанаты, которые любят встретить рассвет у любимого клуба. Летом здесь постоянно концерты, особенно по выходным. С музыкантами потом можно запросто пообщаться. Эклектичный дизайн интерьера клуба – это заслуга не только владельца, но и всех ценителей уникальности места, которые хотят оставить что-то свое в нем.
Роман Бойко, создатель Ro-Ro, рассказывает, что когда он много лет назад занимался другим клубом – „Модерн“ – впервые столкнулся с интересной энергетикой независимой музыки, в основном рокерской, и сильно проникся ею. Клуб располагался в жилом доме в центре Нарвы, и когда начались жалобы жильцов на громкую музыку, Бойко захотелось открыть арт-площадку где-то на свежем воздухе, где никто не будет жаловаться.
Вскоре поступило предложение заняться пространством в нарвском порту, которое все теперь знают, как арт-клуб Ro-Ro.
Конечно, Роману пришлось много вложить в помещение клуба. По его словам, он продолжает и сейчас вкладывать деньги в проект постоянно: инвентарь для бара, музыкальные инструменты, звуковая линия и т.п. А с повышением стоимости на электроэнергию больным стал вопрос об отоплении здания. „Это бешеные просто затраты“, – признается Бойко. Но он нашел способ экономить: использует альтернативный способ обогрева клуба, одобренный, конечно, пожарной инспекцией.
Роман вспоминает, что за 20 лет работы клуба было много сложных моментов, часто они были связаны и с внутренними эмоциями предпринимателя. „Я впечатлительный человек“, – говорит Роман. Но он с ними справляется и каждый раз придумывает что-то новое.
„Изначально у меня была концепция, чтобы здесь не было, например, пристанища людей, которые очень любят выпивать, чтобы мог любой человек приходить и находиться здесь, я думаю, что это удавшийся проект в этом плане“, – рассказывает Бойко. Ему хочется, чтобы гости клуба чувствовали себя свободно. Он уверен, что главное в кафе, ресторанах, клубах – это публика. Бойко ратует за развитие культуры досуга в Нарве, старается ее развивать и переживает, что молодежь уезжает.
На вопрос „Какие основные уроки ты для себя вынес за 20 лет работы клуба?“ Роман отвечает, что сейчас такое время, когда меньше всего надо думать о том, что нас ждет в будущем, а надо в данный момент понимать, кто ты есть, чем ты занимаешься вообще и что ты можешь сделать. „Человек должен о себе думать как об источнике чего-то, необходимо найти свою миссию на этой планете“, – считает владелец Ro-Ro.„Я, наверное, космополитичный товарищ, много философствую“, – улыбается он.
Для Бойко клуб – это не про бизнес в первую очередь, а про идею, потому что иногда приходится вкладывать, вкладывать, вкладывать и вкладывать, работая на перспективу. Иногда город идет навстречу клубу и поддерживает его. „Пытаются найти во мне какую-то пользу“, – говорит Роман. И добавляет: „Я для себя выстроил такую внутреннюю политику: я действую и развиваюсь, исходя из того, что думаю, что у нас совершенно культурная власть, что они все понимают, что они видят пользу. И я на этом остановился, хочу жить только так“.
Подробнее, как Бойко оценивает прошедшие 20 лет существования культового места в Нарве, – смотрите в видео.
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