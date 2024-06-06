Эстонский Экспресс
06.06.2024, 19:50

Хочешь выиграть 50 евро и годовую подписку на RusDelfi? Ищи в продаже новый номер „Эстонского Экспресса“

 
ФОТО: Коллаж

С 30 мая в продаже по всей Эстонии появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет и умирает за Россию?

  • В чем заключается феномен Марины Кальюранд?

  • Серийная мошенница или жертва аферистов? Запутанная история одной из самых богатых женщин Эстонии.

  • Как русскоязычному ребенку с инвалидностью удалось в совершенстве овладеть эстонским языком.

  • „Он выскочил из машины и исчез между домами“. Каково это — жить с человеком, который внезапно потерял рассудок?

  • Школьные выпускные поездки опустошают кошельки родителей и приводят к конфликтам между „богатыми“ и „бедными“ учениками.

  • Что происходит на закрытых ночных вечеринках в Таллинне, или Мифы о „чистом“ и „безопасном“ кокаине.

  • Почему красавица-жена Георга Отса после его смерти так и не вышла больше замуж?

    И многое другое.

  • А также — большой кроссворд! Главный приз — 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ до 15 июня, мы разыграем три годовых подписки на RusDelfi!

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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