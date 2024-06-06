Хочешь выиграть 50 евро и годовую подписку на RusDelfi? Ищи в продаже новый номер „Эстонского Экспресса“
С 30 мая в продаже по всей Эстонии появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Эстонские корни российских солдат. Кто из „наших“ воюет и умирает за Россию?
В чем заключается феномен Марины Кальюранд?
Серийная мошенница или жертва аферистов? Запутанная история одной из самых богатых женщин Эстонии.
Как русскоязычному ребенку с инвалидностью удалось в совершенстве овладеть эстонским языком.
„Он выскочил из машины и исчез между домами“. Каково это — жить с человеком, который внезапно потерял рассудок?
Школьные выпускные поездки опустошают кошельки родителей и приводят к конфликтам между „богатыми“ и „бедными“ учениками.
Что происходит на закрытых ночных вечеринках в Таллинне, или Мифы о „чистом“ и „безопасном“ кокаине.
Почему красавица-жена Георга Отса после его смерти так и не вышла больше замуж?
И многое другое.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.