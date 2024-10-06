Девочка оцепенела. Потеряла способность говорить. Но десять лет спустя случилось чудо

Специальный педагог центра Rajaleidja, работающего при Департаменте по делам образования и молодежи, Марина Куусеоя никогда не рассказывает о своих подопечных широкой общественности, но в данном случае она получила специальное разрешение от Койду Боза, мамы маленькой Паулы Пугонен. Куусеоя говорит, что в ее работе редко случаются чудеса, но когда они происходят, это ее вдохновляет.