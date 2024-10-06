06.10.2024, 16:00
Девочка оцепенела. Потеряла способность говорить. Но десять лет спустя случилось чудо
ФОТО: | Eesti Ekspress
В прошлом году 11-летняя Паула стала заниматься пением, и начали происходить настоящие чудеса, пишет Eesti Ekspress.
„Это история успеха. Чудо!“
Специальный педагог центра Rajaleidja, работающего при Департаменте по делам образования и молодежи, Марина Куусеоя никогда не рассказывает о своих подопечных широкой общественности, но в данном случае она получила специальное разрешение от Койду Боза, мамы маленькой Паулы Пугонен. Куусеоя говорит, что в ее работе редко случаются чудеса, но когда они происходят, это ее вдохновляет.
„Что-то заперло Паулу внутри и что-то отпустило тормоз. Но никто не знает, что это было“, — резюмирует случившееся Куусеоя.
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