Эстонский Экспресс
06.10.2024, 16:00

Девочка оцепенела. Потеряла способность говорить. Но десять лет спустя случилось чудо

 
ГОДЫ МОЛЧАНИЯ ПОЗАДИ: За последний год Паула Пугонен завоевала кубки и дипломы на различных певческих конкурсах.
ГОДЫ МОЛЧАНИЯ ПОЗАДИ: За последний год Паула Пугонен завоевала кубки и дипломы на различных певческих конкурсах.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

В прошлом году 11-летняя Паула стала заниматься пением, и начали происходить настоящие чудеса, пишет Eesti Ekspress.

„Это история успеха. Чудо!“

Специальный педагог центра Rajaleidja, работающего при Департаменте по делам образования и молодежи, Марина Куусеоя никогда не рассказывает о своих подопечных широкой общественности, но в данном случае она получила специальное разрешение от Койду Боза, мамы маленькой Паулы Пугонен. Куусеоя говорит, что в ее работе редко случаются чудеса, но когда они происходят, это ее вдохновляет.

„Что-то заперло Паулу внутри и что-то отпустило тормоз. Но никто не знает, что это было“, — резюмирует случившееся Куусеоя.

Тормоз, о котором она говорит, остановил развитие Паулы в возрасте полутора лет. Девочка на долгие годы лишилась дара речи.

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