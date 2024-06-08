Раков или жареного поросеночка не желаете? Чем угощали на курортах Ида-Вирумаа сто лет назад?

Летом в Гунгербурге (сейчас - Нарва-Йыесуу) каждую неделю в ресторане курзала устраивались „раковые воскресенья“. Для этого с Куртнаских озер в обложенных крапивой корзинах доставляли живых раков — крапива помогала сохранять продукты свежими. Официанты в белоснежных рубашках встречали и рассаживали гостей. Затем на каждый стол торжественно водружалась большая хрустальная чаша с водой и плавающим в ней цветком.

Подавали вареных раков, которых принято есть руками. После трапезы гости ополаскивали руки в хрустальной чаше.Также в курзале можно было освежиться прохладительными напитками.

Как-то в июле 1910 года сюда зашел композитор Сергей Прокофьев со своим другом. Им предложили коктейль „Шерикобль“. Друзья так сильно опьянели, что им пришлось быстро расплатиться и отправиться на берег моря проветриться. В своих воспоминаниях Прокофьев упомянул об этом случае.

Краевед Сильвия Ильменская рассказывала мне о необычной игре, которой развлекали гостей курзала: во время ужина хозяин ресторана объявлял в громкоговоритель, что сейчас в зал выпустят маленького поросенка и тот мужчина, который поймает его, незамедлительно получит на стол такого же, но в жареном виде. Что тут начиналось! Животное визжало и пыталось убежать от „охотников“ в строгих костюмах и лакированных ботинках. Мужчины скользили по паркету, падали, ползали под столами, порой переворачивая их. Победитель торжествовал!

В курзале регулярно устраивали балы, поэтические и тематические вечера. Рядом с ним стояло деревянное здание театра на 300 зрителей. Оно не пострадало в пожаре 1910 года и сохранилось до конца 1930-х годов, когда было снесено.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.