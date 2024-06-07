ЖУТКИЕ ФОТО | Щука оставила в ноге купальщика глубокие укусы

Во вторник вечером тренер спортивного клуба гимназии Ülenurme Айво Роонум наслаждался водами озера Ропка, когда почувствовал, что его схватили за стопу. „Вдруг стало ужасно больно“, - рассказал он изданию Maaleht .

Роонурм плавал в той части запрудного озера, где вечернее солнце освещало водоем уже плохо, и вода была темной. „Глубина была примерно 160 см, я был примерно в 25 метрах от берега, от песчаного пляжа. Это кажется невероятным, но, видимо, с вероятностью 90% на меня напала щука“, - говорит мужчина.