07.06.2024, 08:40
ЖУТКИЕ ФОТО | Щука оставила в ноге купальщика глубокие укусы(5)
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Эстоноземельцы, наслаждающиеся летом отдыхом у воды, обычно не беспокоятся о том, что на них кто-то может напасть. Однако стоит быть всё-таки осторожным, поскольку, например, в начале этой недели щука очень больно укусила в Тартумаа купальщика за ногу.
Во вторник вечером тренер спортивного клуба гимназии Ülenurme Айво Роонум наслаждался водами озера Ропка, когда почувствовал, что его схватили за стопу. „Вдруг стало ужасно больно“, - рассказал он изданию Maaleht.
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