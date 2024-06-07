Звери
07.06.2024, 08:40

ЖУТКИЕ ФОТО | Щука оставила в ноге купальщика глубокие укусы

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Острые зубы щуки оставляют болезненные укусы
Острые зубы щуки оставляют болезненные укусы
ФОТО: Aivo RoonurmShutterstock

Эстоноземельцы, наслаждающиеся летом отдыхом у воды, обычно не беспокоятся о том, что на них кто-то может напасть. Однако стоит быть всё-таки осторожным, поскольку, например, в начале этой недели щука очень больно укусила в Тартумаа купальщика за ногу.

Во вторник вечером тренер спортивного клуба гимназии Ülenurme Айво Роонум наслаждался водами озера Ропка, когда почувствовал, что его схватили за стопу. „Вдруг стало ужасно больно“, - рассказал он изданию Maaleht.

Роонурм плавал в той части запрудного озера, где вечернее солнце освещало водоем уже плохо, и вода была темной. „Глубина была примерно 160 см, я был примерно в 25 метрах от берега, от песчаного пляжа. Это кажется невероятным, но, видимо, с вероятностью 90% на меня напала щука“, - говорит мужчина.

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