В Москве задержали гражданина Франции. По подозрению в сборе сведений о военной деятельности РФ

Имя задержанного официально не называется. По данным РЕН ТВ, речь идет о 48-летнем Лоране Винатье. Подозреваемого, как заявили в СК, доставили в подразделение московского управления Следственного комитета для проведения следственных действий. „В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения“, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр „иноагентов“, совершенном лицом, осуществляющим сбор сведений в области военной деятельности РФ.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет самостоятельно не регистрировался в Минюсте РФ как „иностранный агент“, а также осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

„Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами РФ“, — заявили в СК.

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