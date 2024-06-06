ВИДЕО | „Я такого не ожидала от провинции Эстонии": чем интересен город Пылтсамаа?

До приезда сюда все, что я знала о городе Пылтсамаа только то, что здесь производят соки. Я думаю, все, кто живет в Эстонии, хорошо знают эту продукцию. Оказалось, что этот город таит в себе очень много интересного. Я такого, честно говоря, даже не ожидала от провинции Эстонии.

Оказываеься, это исторический город - здесь есть старые развалины замки, где, кстати, жил внебрачный сын Екатерины Второй. Кроме этого, здесь открыли первую в Эстонии крестьянскую школу, а также здесь есть место, где растут тысячи роз. Правда, в мае, когда мы там были, можно сказать - тысячи тюльпанов.

Начали мы это путешествие с посещения замка. Здесь есть музей, сцена, где время от времени проходят различные концерты, недостроенная детская площадка, ресторан, где можно продегустировать местное вино. Есть также сомнительная арт-галерея, церковь и башня, куда можно подняться наверх.

Также в замке можно посидеть за огромным столом с приборами, за которым вместе с вами будут сидеть различные помещики XVI, XVIII и XIX веков. Они расскажут истории про войну, про то, как они занимались торговлей, кто были их родители, как они отмечали различные праздники. И такое впечатление создается - действительно, реалистичное и в то же время фантастичное.

Несмотря на то, что это достаточно маленький город, улицы чистые и ухоженные. Также здесь есть все необходимое для комфортного времяпровождения. Несколько кафе, ресторанов. Из производственных предприятий здесь находится завод Orkla, тот самый, который производит соки.