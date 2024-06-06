ВИДЕО | „Я такого не ожидала от провинции Эстонии": чем интересен город Пылтсамаа?
Авторы блога на RusDelfi „Trip vdvoem“ продолжают путешествовать по миру и Эстонии, рассказывая об интересных местах, которые стоит посетить. Новый выпуск они посвятили Пылтсамаа - городу, который незаслуженно забывают, когда говорят о достопримесательностях Эстонии.
До приезда сюда все, что я знала о городе Пылтсамаа только то, что здесь производят соки. Я думаю, все, кто живет в Эстонии, хорошо знают эту продукцию. Оказалось, что этот город таит в себе очень много интересного. Я такого, честно говоря, даже не ожидала от провинции Эстонии.
Оказываеься, это исторический город - здесь есть старые развалины замки, где, кстати, жил внебрачный сын Екатерины Второй. Кроме этого, здесь открыли первую в Эстонии крестьянскую школу, а также здесь есть место, где растут тысячи роз. Правда, в мае, когда мы там были, можно сказать - тысячи тюльпанов.
Начали мы это путешествие с посещения замка. Здесь есть музей, сцена, где время от времени проходят различные концерты, недостроенная детская площадка, ресторан, где можно продегустировать местное вино. Есть также сомнительная арт-галерея, церковь и башня, куда можно подняться наверх.
Также в замке можно посидеть за огромным столом с приборами, за которым вместе с вами будут сидеть различные помещики XVI, XVIII и XIX веков. Они расскажут истории про войну, про то, как они занимались торговлей, кто были их родители, как они отмечали различные праздники. И такое впечатление создается - действительно, реалистичное и в то же время фантастичное.
Несмотря на то, что это достаточно маленький город, улицы чистые и ухоженные. Также здесь есть все необходимое для комфортного времяпровождения. Несколько кафе, ресторанов. Из производственных предприятий здесь находится завод Orkla, тот самый, который производит соки.
Нам даже удалось немного поговорить с местной жительницей. По ее словам, население стареет - молодежь, в основном, уезжает из этого региона. Однако по статистике в 2024 году был небольшой прирост, население увеличилось на 200 человек. Из учебных заведений в Пылтсамаа есть гимназия. Два ее корпуса находятся в Пылтсамаа, другие - в Адавере, Лустивере и Айду. Также есть волосной детский садик. Кстати, здание нам очень понравилось, современное и красивое. Даже у нас в Таллине редко встречаешь такие современные детские сады.