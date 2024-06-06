Пробили брешь в городской стене. Спешите увидеть, пока она не ушла под землю(1)
В Нарве на участке Виру 3, где до 2022 года стояло здание общежития, а теперь ведутся работы по строительству новой городской парковки, археологи обнаружили средневековую городскую стену, пишет Gazeta.ee. Кладка стены вышла буквально из-под слоя дерна. Археолог Илья Давыдов рассказал подробнее об этой находке.
Ширина стены составляет на этом участке почти 5 м. Только мы успели порадоваться открытию, как выяснилось, что именно в этом месте проектом предусмотрена прокладка новой канализационной трассы. Чудом сохранившаяся стена встала на пути планам развития современного города и вынуждена была уступить отбойным молоткам и экскаватору. Некоторым утешением является мысль, что мы успели зафиксировать местоположение стены.
Привело к повышению статуса Нарвы
Согласно письменным источникам, стена вокруг города была сооружена примерно в 1375-1390 годах и впоследствии неоднократно укреплялась, достраивалась и перестраивалась. Согласно средневековому городскому праву, у „настоящего“ города должна была быть городская стена. До начала 1380 года Нарва нередко именовалась в документах как „городок“. Строительство городской стены привело к повышению статуса Нарвы до уровня „настоящего“ города.
Строительство городской стены возлагалось на граждан города, которые должны были помогать этому как финансово, так и деятельно, например, обязаны были посылать работников и материалы на строительство стены.
Стена потеряла свою оборонительную функцию со строительством нового бастионного пояса по проекту Эрика Дальберга в 1680 — 1700 годах Городскую стену начали ломать начиная с 1770-х годов и закончили уже в 1950-х годах, когда вместе с развалинами домов были снесены и участки городской стены. Едва различимые на поверхности участки стены можно еще проследить над поверхностью земли на соседнем участке Виру 3а, а также у так называемой Королевской горки.
Городская стена — гордость горожан
Средневековая городская стена является знаковым объектом для любого уважающего свою историю и традиции европейского города и сегодня. Стена — это гордость горожан, один из главных туристических объектов. Очень многие знают отличные примеры экспонирования городской стены в современном городском пространстве Таллинна, Тарту или Вильянди, не говоря уже о других городах Европы. В Старом городе Нарвы городская стена в городском пространстве не присутствует — за исключением замка, где можно увидеть отреставрированный участок средневековой стены. До сих пор не предпринималось и попыток ее как-то экспонировать и визуализировать, хотя хороший потенциал для этого имеется.
Будет ли каким-то образом промаркировано место городской стены на строящейся парковке? С таким вопросом я обратился к старшему инспектору охраны памятников старины Мадису Туудеру. По словам Мадиса Туудера, поскольку строящаяся на Виру, 3 парковка имеет временный характер, маркировка городской стены на этом этапе здесь не предусмотрена. Однако в действующей общей планировке части города Vanalinn и в принятой недавно Общей планировке предусмотрено строительство между улицей Хельсинги и Вестервалли совершенно новой улицы Läänemüüri tänav (Западностенная улица), которая пройдет по месту, где проходила стена, и где сама стена будет промаркирована визуально различными материалами замощения.
Нарвитяне, которым интересна история своего города, могут прийти и увидеть стену на этой неделе, а может, и в течение более долгого времени, пока она вновь не скроется под землю на десятилетия. Можно увидеть, где проходила западная граница города и удивиться, насколько малыми были размеры средневекового ядра Нарвы.
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