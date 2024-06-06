Пробили брешь в городской стене. Спешите увидеть, пока она не ушла под землю

Ширина стены составляет на этом участке почти 5 м. Только мы успели порадоваться открытию, как выяснилось, что именно в этом месте проектом предусмотрена прокладка новой канализационной трассы. Чудом сохранившаяся стена встала на пути планам развития современного города и вынуждена была уступить отбойным молоткам и экскаватору. Некоторым утешением является мысль, что мы успели зафиксировать местоположение стены.

Привело к повышению статуса Нарвы

Согласно письменным источникам, стена вокруг города была сооружена примерно в 1375-1390 годах и впоследствии неоднократно укреплялась, достраивалась и перестраивалась. Согласно средневековому городскому праву, у „настоящего“ города должна была быть городская стена. До начала 1380 года Нарва нередко именовалась в документах как „городок“. Строительство городской стены привело к повышению статуса Нарвы до уровня „настоящего“ города.

Строительство городской стены возлагалось на граждан города, которые должны были помогать этому как финансово, так и деятельно, например, обязаны были посылать работников и материалы на строительство стены.

Стена потеряла свою оборонительную функцию со строительством нового бастионного пояса по проекту Эрика Дальберга в 1680 — 1700 годах Городскую стену начали ломать начиная с 1770-х годов и закончили уже в 1950-х годах, когда вместе с развалинами домов были снесены и участки городской стены. Едва различимые на поверхности участки стены можно еще проследить над поверхностью земли на соседнем участке Виру 3а, а также у так называемой Королевской горки.

Городская стена — гордость горожан