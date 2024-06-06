ВИДЕО | В Москве совершено заказное убийство. Мужчину застрелили из автомата на улице

В МВД сообщили, что, по предварительным данным, речь идет о заказном убийстве. Судя по записи нападения, которую распространил телеграм-канал Shot, преступник в черном открыл стрельбу из автомата, предположительно, АКС-74У (или карабина „Сайга“), по человеку, который шел по улице.

Как пишет Baza, после ранения пострадавший мужчина пытался убежать, нападавший добил его выстрелами в голову. Видео преследования опубликовал телеграм-канал „112“. Убийца произвел несколько выстрелов, следователи нашли на месте шесть гильз. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что два последних выстрела „были контрольными — в упор“.

Подозреваемый в убийстве обнаружен в районе Очаково-Матвеевское, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Shot утверждает, что предполагаемый киллер прятался среди деревьев, а затем открыл стрельбу по полицейским. Прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый был ранен при задержании. По данным Baza и Mash, предположительно, он получил ранение в голову.

По информации источника РИА Новости, убит 34-летний Константин Балишанский. Телеграм-канал Baza сообщает, что это скейтер, участвовавший в команде NikeSB Россия. По открытым данным, Балишанский известен в кругу скейтеров по прозвищу Свич. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина проживал в соседнем дворе от места происшествия. ТАСС пишет, что мужчина работал системным администратором в одной из московских фирм.

По данным Shot, Константин Балишанский — сын бизнесмена Андрея Балишанского, возглавляющего компанию Mediasystem Group, которая занимается мультимедийным оборудованием. Балишанский-младший работал в этой же компании. Андрей Балишанский отказался комментировать случившееся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает прокуратура.

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