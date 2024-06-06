Правда ли, что весёлую пьесу, которую все мы знаем как „Собачий вальс“, написал Фредерик Шопен?

Короткую музыкальную пьесу, которая в России известна под названием „Собачий вальс“, нередко приписывают великому польскому композитору. Причём делают это не только далёкие от классической музыки люди, но и сами исполнители. Несмотря на кажущуюся простоту, пьеса во всех своих вариациях и аранжировках весьма популярна в профессиональной среде. В частности, упоминание Шопена в титрах можно встретить на каналах Военно-музыкального центра сухопутных войск Вооружённых сил Украины и известной московской музыкальной школы „Виртуозы“. Любителям литературы может быть знакома следующая цитата из пьесы Михаила Зощенко „Уважаемый товарищ“ (1930):“И чтоб не скучно сыматься — учительша, мадам Ершова, в порядке общественной нагрузки пущай на рояле нам что-нибудь такое божественное сочинит, какой-нибудь там собачий вальс Шопена…“.

В первую очередь необходимо отметить, что название „Собачий вальс“ практически нигде за пределами постсоветского пространства за этой пьесой не закреплено. В 1994 году японский музыковед Хироми Окэтани опубликовала статью о результатах своего исследования на эту тему. Так мир узнал, что в самой Японии незамысловатое произведение в переводе на русский называется „Я наступил на кошку“. Кошачьи настроения также преобладают в Болгарии, Финляндии, Корее, а вот в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии пьесу знают как „Блошиный вальс“. В Мексике это „Маленькие обезьянки“, в Венгрии — „Ослиный марш“, в Китае – „Марш воров“. Испанцы именуют пьесу в честь посуды – „Шоколадница“, а во многих других странах Европы весёлое произведение носит „гастрономические“ названия: во Франции и в Польше – „Котлеты“, в Швейцарии — „Котлетный вальс“, в Дании — „Фрикадельки убегают через забор“. Шведы называют мелодию „Калле Юханссон“, и виновата в этом одноимённая песня 1962 года Торе Скогмана.