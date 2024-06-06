Правда ли, что весёлую пьесу, которую все мы знаем как „Собачий вальс“, написал Фредерик Шопен?
Распространено мнение, что одну из самых известных в мире мелодий, которую умеют играть на пианино даже далёкие от музыки люди, написал Фредерик Шопен. Мы проверили, так ли это.
Короткую музыкальную пьесу, которая в России известна под названием „Собачий вальс“, нередко приписывают великому польскому композитору. Причём делают это не только далёкие от классической музыки люди, но и сами исполнители. Несмотря на кажущуюся простоту, пьеса во всех своих вариациях и аранжировках весьма популярна в профессиональной среде. В частности, упоминание Шопена в титрах можно встретить на каналах Военно-музыкального центра сухопутных войск Вооружённых сил Украины и известной московской музыкальной школы „Виртуозы“. Любителям литературы может быть знакома следующая цитата из пьесы Михаила Зощенко „Уважаемый товарищ“ (1930):“И чтоб не скучно сыматься — учительша, мадам Ершова, в порядке общественной нагрузки пущай на рояле нам что-нибудь такое божественное сочинит, какой-нибудь там собачий вальс Шопена…“.
В первую очередь необходимо отметить, что название „Собачий вальс“ практически нигде за пределами постсоветского пространства за этой пьесой не закреплено. В 1994 году японский музыковед Хироми Окэтани опубликовала статью о результатах своего исследования на эту тему. Так мир узнал, что в самой Японии незамысловатое произведение в переводе на русский называется „Я наступил на кошку“. Кошачьи настроения также преобладают в Болгарии, Финляндии, Корее, а вот в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии пьесу знают как „Блошиный вальс“. В Мексике это „Маленькие обезьянки“, в Венгрии — „Ослиный марш“, в Китае – „Марш воров“. Испанцы именуют пьесу в честь посуды – „Шоколадница“, а во многих других странах Европы весёлое произведение носит „гастрономические“ названия: во Франции и в Польше – „Котлеты“, в Швейцарии — „Котлетный вальс“, в Дании — „Фрикадельки убегают через забор“. Шведы называют мелодию „Калле Юханссон“, и виновата в этом одноимённая песня 1962 года Торе Скогмана.
Другой важный факт заключается в том, что у Фредерика Шопена действительно есть произведение, которое в обиходе известно под названием „Собачий вальс“. Речь о вальсе ре бемоль мажор op. 64 №1, мелодия которого тоже хорошо знакома многим из вас в исполнении самых выдающихся пианистов своего времени. Вот, к примеру, вариант Артура Рубинштейна:
Издатели окрестили эту короткую пьесу „Минутным вальсом“, однако сам Шопен именовал её „Вальсом маленькой собачки“. По одной из версий, посвятить своей собачке вальс попросила возлюбленная Шопена, Жорж Санд. По другой, Шопена вдохновил его собственный щенок, грациозно пытавшийся поймать свой хвост. Так или иначе, но название прижилось и сегодня остаётся в широком употреблении – как в форме „Вальс маленькой собаки“, так и в форме „Собачий вальс“. Скорее всего, именно это произведение имел в виду Михаил Иванович Зощенко, поскольку под определение „божественный“ пьеса Шопена действительно подходит больше. А официально она посвящена другой музе композитора – графине Дельфине Потоцкой.
Что касается авторства той самой вещицы, которую „Собачьим вальсом“ именуют дети и взрослые постсоветского пространства, то оно по сей день не определено. Достоверно известно, что в нотах более-менее известных композиторов эта мелодия не встречается. В продаже можно встретить книгу немца Эрика Баумана „Композитор Фердинанд Ло и его опус магнум — „Блошиный вальс““. Однако эта биография является не более чем мистификацией, а инициал с фамилией F. Loh — производными от слова floh („блоха“). По существующей на сегодняшний день информации „Собачий вальс“ вполне можно назвать народной мелодией.
Итог: Неправда