ПОДКАСТ | „Голос за Петерсона - это голос в помойку". Почему выборы в Европейский парламент такие скучные?(15)
В Эстонии продолжаются выборы в Европейский парламент. В подкасте RusDelfi мы обсудили программы партий, персоналии кандидатов и отличительные черты Евровыборов-2024. В гостях - руководитель русскоязычных радио- и веб-новостей ERR Татьяна Гасова.
Предвыборная гонка в Европейский парламент подходит к концу. Главная тема эти выборов - оборона. Ставку на безопасность сделали почти все партии, кроме центристов и EKRE. Партия Isamaa противопоставила себя нынешнему правительству и его непопулярным решениям (например, введению автоналога). Социал-демократка Марина Кальюранд выигрывает все рейтинги и может заработать для партии два мандата. Реформисты во главе с Урмасом Паэтом тоже не уступают, чего нельзя сказать про погрязших в скандалах Eesti 200.
Как прошел предвыборный этап? Чем запомнились партии? Зачем люди голосуют за Айво Петерсона? Об этом и не только в подкасте RusDelfi „Вопросы“.
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