ПОДКАСТ | „Голос за Петерсона - это голос в помойку". Почему выборы в Европейский парламент такие скучные?

Предвыборная гонка в Европейский парламент подходит к концу. Главная тема эти выборов - оборона. Ставку на безопасность сделали почти все партии, кроме центристов и EKRE. Партия Isamaa противопоставила себя нынешнему правительству и его непопулярным решениям (например, введению автоналога). Социал-демократка Марина Кальюранд выигрывает все рейтинги и может заработать для партии два мандата. Реформисты во главе с Урмасом Паэтом тоже не уступают, чего нельзя сказать про погрязших в скандалах Eesti 200.