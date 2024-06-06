Два эстонских спортсмена сдали положительные допинг-тесты

В описании допингового дела бодибилдеров Андрея Абросимова и Регины Круковской говорится, что причиной первоначальной дисквалификации на соревнованиях является наличие в пробе спортсменов запрещенного вещества или следов их метаболитов или маркеров

Первоначально Абросимова отстранили от соревнований 20 мая, Круковскую — 23 мая.

Хенн Валлимяэ, председатель правления EADSL, сообщил Delfi, что на данный момент он не может раскрыть более подробную информацию о допинговых делах.

„Эти дела находятся на рассмотрении. В настоящее время мы ждем объяснений от этих спортсменов. У них есть неделя, чтобы объявить о своем желании открыть пробу B, а объяснения должны поступить в течение двух недель, но это не обязательно“, — сказал Валлимяэ.

На чемпионате Эстонии по бодибилдингу в Пярну в конце октября прошлого года Абросимов занял первое место в соревнованиях среди мужчин старше 40 лет. В апреле этого года Абросимов также занял первое место в той же возрастной группе на Кубке Эстонии в Тарту.

Крутовская завоевала бронзовую медаль в категории „фитнес-модель“ на Кубке Эстонии этого года. На чемпионате мира 2022 года в Южной Корее Крутовская завоевала бронзовую медаль в категории фитнес-бикини мастерс (до 164 см).

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