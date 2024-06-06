ВИДЕО | „Сатурн“ больше не поплывет: в ГУР показали уничтожение российского буксира в Крыму
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский буксир „Сатурн“. В разведке показали видео ночной атаки по уничтожению российского судна, передает Униан.
„Сатурн“ больше не поплывет - спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что атаку совершили 6 июня воины спецподразделения 9 департамента ГУР у берегов временно оккупированного Крыма. Был нанесен успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 „Сатурн“ или „Протей“.
„В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории“, - говорится в сообщении.
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