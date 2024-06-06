Португалец Мигель Морейра стал новым главным тренером нарвского „Транса“

Последним местом работы 39-летнего тренера была олимпийская сборная Ливана. Эстонские любители футбола могут знать его по работе с литовскими клубами „Ритеряй“ и „Судува“.

Контракт с нарвским клубом будет действовать до конца сезона. Мигель Жуан Морейра (Miguel João Moreira) прибыл в Нарву со своим тренерским штабом. Контракты также подписаны с ассистентом главного тренера Рикарду Афонсу (Ricardo Afonso) и тренером вратарей из Италии Алессандро Рибери (Alessandro Riberi).

Мигель Морейра, несмотря на свой молодой по тренерским меркам возраст, работает по профессии уже около 20 лет. После недолгой карьеры игрока начал тренировать в молодежной команде клуба „Гондомар“, имеет опыт работы фитнес-тренером, аналитиком, руководителем отдела развития молодежи. В 2015-2016 годах работал в одной из лучших академий мира — лиссабонском „Спортинге“. Также поработал в известных португальских клубах „Жил Висенте“, „Пасуш де Феррейра“, „Фамаликан“, в бразильском клубе „Васко да Гама“. Главным тренером впервые стал в литовском клубе „Ритеряй“, а уже через несколько месяцев возглавил „Судуву“.

„Транс“ начинал нынешний сезон под руководством Алексея Еременко, но в конце апреля он был отправлен в отставку. После этого Валерий Бондаренко исполнял обязанности главного тренера, пока клуб занимался поисками нового главного тренера.

Ближайший матч „Транс“ сыграет уже 9 июня в Риге с РФШ (товарищеский), а 15 июня Мигель Морейра дебютирует в официальной встрече — в выездном матче с „Вапрусом“.

Нарвский „Транс“, набравший 15 очков в 14 матчах, занимает в турнирной таблице седьмое место.

Турнирная таблица:

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