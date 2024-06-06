ГАЛЕРЕЯ | „Медуза“ показывает, к чему привело разрушение плотины Каховской ГЭС. Вот как сейчас выглядят места, где раньше водилась рыба и ходили яхты

Удары российской армии по энергетической структуре Украины нанесли серьезный ущерб не только этой отрасли, но и природным ресурсам, и окружающей среде.

Я уже не раз видел, что природа берет свое — и, хоть и на протяжении длительного времени, все же восстанавливает дисбаланс. Да и люди довольно быстро приспосабливаются к новой реальности. Но в то же время видно, что жизнь на этой земле сломалась. Не только из-за подрыва Каховской ГЭС, а вообще от войны. Судоходство закрыто. Река мертва. Пользоваться ею в полном объеме невозможно.

На видео вид на Днепровскую ГЭС в Запорожье с острова Хортица. Ушедшая вода обнажила Днепровские пороги водохранилища (каменистые возвышенности в кадре). ДнепроГЭС, входящая в тот же каскад гидроэлектростанций, что и разрушенная Каховская ГЭС, несколько раз подвергалась ударам российских военных, в том числе несколько раз в 2024 году.

Места, где раньше тек Днепр, стали отмелями. Теперь местные жители приходят сюда загорать

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