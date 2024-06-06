Нам все равно, кто будет президентом США. Нелепые обвинения в сторону Трампа мы всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы. Но он начал вводить массированные санкции против России и вышел из договора РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). США сжигают на корню свое лидерство в демократии.

Если новая администрация [Белого дома] сосредоточится на внутренних вопросах, а не будет преследовать цели глобального либерализма, тогда могут быть изменения и в отношении России, и в конфликте на Украине. Но Украина никого не интересует, а интересует величие США. Они борются не за Украину и не хотят допустить успеха России — считают, что [иначе им] будет нанесен ущерб.

Все считают, что Россия начала войну, но никто не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота. Главы МИД Франции, Польши и Германии приехали в Киев и подписали документы, что кризис должен быть завершен мирным путем. Почему руководство Германии не потребовало от тех людей на Украине вернуться в правовое поле? Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с силами в США, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Россия предприняла все усилия. В Минске подписали соглашения, но нас просто водили за нос.

Когда на Украине появились немецкие танки, это произвело морально-этический шок в России. Теперь говорят, что появятся ракеты — это окончательно разрушает российско-германские отношения.

О количестве погибших, как правило, вообще никто никогда не говорит. Наши потери в разы меньше, чем с украинской стороны. По нашим подсчетам, в месяц ВСУ теряет 50 тысяч солдат, и мобилизация [в Украине] только закрывает потери. Я думаю, что администрация США заставит сегодняшнее руководство снизить возраст мобилизации до 18 лет, а потом она от Зеленского избавится.

Украинские военные технологически не могут сами нанести удар [из высокоточного оружия]. Это решается только теми, кто поставляет оружие. У нас нет иллюзий на этот счет. Мы будем совершенствовать наши системы ПВО. Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие для нанесения ударов по нашей территории, почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые делают это в отношении России? Если мы видим, что [западные] страны втягиваются в войну против нас, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом, это путь к очень серьезным проблемам.

Что нужно сделать чтобы прекратить боевые действия? Могу сказать то, что сказал Байдену: перестаньте поставлять оружие. Боевые действия прекратятся в течение двух, максимум — трех месяцев.

Мы же договорились с Украиной в конце 2022 года. И Украина прописала, что не является членом НАТО, но так, что это очень близко к уставу НАТО. Я сказал, что над этим нужно подумать. То же касалось интересов России — это нейтральный статус Украины и денацификация. И я был удивлен, когда меня начали спрашивать, что это. А это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма. Зачем Джонсон приехал в Киев и выкинул в помойку эти соглашения?

Нас все время пытаются обвинять, что мы махаем ядерной дубинкой. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина: если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства.

Сегодня как договариваться [с Украиной]? Действующее руководство на выборы решило не ходить. Написано в Конституции, что полномочия президента переходят к парламенту, но не написано, что они пролонгируются. И с кем подписывать договор? Но обо всем можно договориться.