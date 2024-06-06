Суд над Трампом в Джорджии отложен на многие месяцы

Адвокаты Трампа добиваются отстранения прокурора Уиллис, доказывая, что ее романтические отношения с другим прокурором, Нэйтаном Уэйдом, который был главным обвинителем по этому делу.

В мае судья, ведущий дело Трампа и его 18 подельников, объявил, что суд не видит конфликта интересов, и рассмотрение дела может продолжаться параллельно с ожиданием решения апелляционного суда. Но апелляционный суд 5 июня постановил, что никакие судебные действия по делу до его решения совершаться не должны.

При этом прения сторон апелляционный суд назначил на 4 октября, и это почти наверняка означает, что решения по апелляции не будет до президентских выборов, которые пройдут в начале ноября.

Дональд Трамп и 18 членов его команды и местных однопартийцев-республиканцев обвиняются в Джорджии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Все они отвергают обвинения.

Фани Уиллис в феврале признала в суде, что находится в любовных отношениях с главным обвинителем Уэйдом, но заверила, что никаких выгод от этого не имеет.

Судья Скотт Макафи в итоге в марте решил, что случай Уиллис и Уэйда являет собой „серьезный просчет“ и вредит делу, но процесс может быть продолжен, если Уэйд уйдет в отставку. Прокурор Уэйд в середине марта так и поступил.

У апелляционного суда Джорджии по процедуре есть время на принятие решения до середины марта следующего года — к этому времени президентские выборы уже четыре с половиной месяца как пройдут, и новый-старый президент, Байден или Трамп, уже вступит в должность.

При этом команда адвокатов Трампа при желании еще и сможет обжаловать решение апелляционного суда в верховном суде штата.

В самом конце мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов в случае с выплатой денег за молчание бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс.