В ЭФМ обсудили трагическую аварию на трассе Аудру: мы очень сожалеем, но полностью исключить инциденты невозможно
Во вторник состоялось заседание комитета Эстонской федерации мотоспорта (ЭФМ), на котором обсуждалась трагическая авария на трассе Аудру, унесшая жизнь латвийского мотоциклиста Юриса Апиниса (39).
Помимо членов комитета трассы, в обсуждении приняли участие председатель совета ЭФМ Рауль Коов, спортивный директор EMF Тыну Сейл, генеральный секретарь ЭФМ Мартин Арумяэ и Андрес Халл, директор компании Rada OÜ, управляющей трассой Аудру.
Участники собрания проанализировали имеющуюся информацию о происшествии и пришли к выводу, что эта авария произошла в результате совпадении неблагоприятных обстоятельств. Гонщик по неизвестным причинам выехал за пределы трассы и оказался в зоне, которая не является обычной зоной вылета, и поэтому столкнулся с находившимся там препятствием.
Хотя некоторые гонщики ранее указывали на то, что зоны вылетов могут быть заасфальтированы или покрыты гравием, место аварии находилось не в такой зоне.
Оператор трассы уже приступил к восстановительным работам, чтобы устранить опасные участки, а комиссия по гоночным трассам в ближайшие несколько недель осмотрит трассу Аудру и при необходимости внесет предложения по дальнейшим изменениям.
ЭФМ также отметила вклад оператора трассы Аудру в обеспечение безопасности трассы и обучение персонала трассы. ЭФМ и трасса продолжат всестороннее сотрудничество для дальнейшего улучшения условий для мотоциклистов.
„Мотоспорт всегда связан с определенным риском, и с этим нужно считаться“, — заявил в пресс-релизе Мартин Арумяэ, генеральный секретарь ЭФМ. „Мы глубоко сожалеем о трагическом событии и в сотрудничестве со спортсменами, организаторами и операторами трасс сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность на наших мероприятиях. Полностью исключить инциденты, к сожалению, невозможно“.
Эстонской федерации мотоспорта (ЭФМ) выражает глубокие соболезнования близким погибшего латвийского гонщика.
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