В ЭФМ обсудили трагическую аварию на трассе Аудру: мы очень сожалеем, но полностью исключить инциденты невозможно

Помимо членов комитета трассы, в обсуждении приняли участие председатель совета ЭФМ Рауль Коов, спортивный директор EMF Тыну Сейл, генеральный секретарь ЭФМ Мартин Арумяэ и Андрес Халл, директор компании Rada OÜ, управляющей трассой Аудру.

Участники собрания проанализировали имеющуюся информацию о происшествии и пришли к выводу, что эта авария произошла в результате совпадении неблагоприятных обстоятельств. Гонщик по неизвестным причинам выехал за пределы трассы и оказался в зоне, которая не является обычной зоной вылета, и поэтому столкнулся с находившимся там препятствием.

Хотя некоторые гонщики ранее указывали на то, что зоны вылетов могут быть заасфальтированы или покрыты гравием, место аварии находилось не в такой зоне.

Оператор трассы уже приступил к восстановительным работам, чтобы устранить опасные участки, а комиссия по гоночным трассам в ближайшие несколько недель осмотрит трассу Аудру и при необходимости внесет предложения по дальнейшим изменениям.

ЭФМ также отметила вклад оператора трассы Аудру в обеспечение безопасности трассы и обучение персонала трассы. ЭФМ и трасса продолжат всестороннее сотрудничество для дальнейшего улучшения условий для мотоциклистов.

„Мотоспорт всегда связан с определенным риском, и с этим нужно считаться“, — заявил в пресс-релизе Мартин Арумяэ, генеральный секретарь ЭФМ. „Мы глубоко сожалеем о трагическом событии и в сотрудничестве со спортсменами, организаторами и операторами трасс сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность на наших мероприятиях. Полностью исключить инциденты, к сожалению, невозможно“.

Эстонской федерации мотоспорта (ЭФМ) выражает глубокие соболезнования близким погибшего латвийского гонщика.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.