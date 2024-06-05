Microsoft: Россия усилила кампанию дискредитации ОИ в Париже

Россия активизировала дезинформационные кампании против президента Франции Эмманюэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. Об этом говорится в отчете американской корпорации Microsoft, опубликованном в воскресенье, 2 июня. Кампания дискредитации Олимпиады ведется через веб-сайты с фейковыми новостями, а также через полнометражный и якобы документальный фильм, созданный с намерением очернить репутацию МОК и сформировать ожидание, что летние Игры в Париже будут омрачены насилием, говорится в сообщении.

По данным Microsoft, за распространением дезинформации стоят группы Storm-1679 и Storm-1099, поддерживаемые Россией, пишет „DW“.

Фильм „Олимпиада пала“ и сгенерированный ИИ голос Тома Круза

Согласно отчету, кампанию дискредитации Олимпийских игр запустили в июне 2023 года: Storm-1679 опубликовала в Telegram-канале, а затем распространила по интернету полнометражный фильм под названием „Олимпиада пала“, основная цель которого - дискредитировать руководство МОК. В фильме среди прочего используется фальшивая аудиозапись с голосом Тома Круза, сгенерированная искусственным интеллектом, говорится в публикации.

„Использование искусных компьютерных спецэффектов и широкой маркетинговой кампании, включающей поддельные одобрения западных СМИ и знаменитостей, свидетельствует о значительном росте мастерства по сравнению с большинством кампаний по операциям влияния“, указывает Microsoft.

Внушение страха терактов

Наиболее тревожной дезинформацией, распространяемой российскими агентами влияния, была „попытка использовать войну между Израилем и ХАМАС для фабрикации угроз“, считает американская компания. Так, в ноябре 2023 года Storm-1679 разместила изображения, на которых якобы изображены граффити в Париже с угрозами насилия против израильтян, посещающих Игры. По оценке Microsoft, это граффити было создано в цифровом формате и вряд ли существовало в реальном месте.