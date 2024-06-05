„Тетрису“ - 40 лет. Как творение советского программиста попало на Запад и покорило мир

В 1984 году, заскучав на работе в вычислительном центре советского НИИ, он нашел своим математическим навыкам новое применение — написал компьютерную игру. Первая, примитивная версия на компьютере „Электроника-60“ была готова 6 июня 1984 года.

Так появился „Тетрис“ — простая до гениальности, но оттого лишь еще более увлекательная, затягивающая в себя игра-головоломка, которой вскоре было суждено завоевать популярность по всему миру.

В основу идеи легла классическая игра пентамино, где угловатые геометрические фигуры странных форм нужно точно подгонять сторонами друг к другу, выкладывая ими сплошное полотно.

Тетрис реализовал очень похожую идею: падающие геометрические фигуры, состоящие из четырех квадратов каждая (их еще называют „тетрамино“) игрок должен укладывать в „стакан“ так, чтобы из них выстраивались сплошные линии — от края до края.

Почти полное отсутствие на тот момент в Советском Союзе персональных компьютеров не помешало распространению игры. Ее бесконечно копировали с одной ЭВМ на другую, оттуда на третью, четвертую — и так далее. И очень скоро „Тетрис“ очаровал пользователей немногочисленных компьютеров по всей стране.

История о том, как „Тетрис“ пересек железный занавес, достойна приключенческого романа.

В 1989 году британский программист Хенк Роджерс, работавший на тот момент в Японии, наткнулся на эту игру в ходе деловой поездки в Венгрию. И понял, что у „Тетриса“ большое будущее.

Осознав рыночный потенциал советской игры, Роджерс задался целью выпустить ее не на громоздких (на тот момент) ЭВМ, а на портативных игровых устройствах.

Однако для этого сначала нужно было купить лицензию — то есть получить разрешение разработчика. Поиски которого вскоре привели британца в Москву, только начинавшую тогда „оттаивать“ после десятилетий холодной войны.

„Эта поездка была полным безумием“, — вспоминал Роджерс в интервью Би-би-си в 2011 году.