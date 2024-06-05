Некоторые страны ЕС продолжают выдавать шенгенские визы россиянам - но не так свободно как раньше

Для находящихся в России визовые эксперты и опытные путешественники в один голос называют самым перспективным вариантом для получения „шенгена“ посольство Франции. В мае текущего года визовый центр Франции прислушался к просьбам заявителей из России, и мест на подачу стало заметно больше. В Москве, Санкт-Петербурге и других 17 филиалах визового центра Франции по стране слотов заметно прибавилось.

В то же время Еврокомиссия в рекомендациях по поводу процесса получения виз россиянами отдельно обратила внимание на подачу заявлений вне страны резидентства, отметив, что запросы на визу в третьих странах должны рассматриваться более тщательно. В том числе с целью предотвращения возможной эмиграции. А обращающиеся в визовые центры ЕС россияне за пределами родной страны нередко уже имеют опыт как минимум одной эмиграции — в глазах визового работника это минус. Поэтому даже при подаче на „шенген“ из страны, где вы имеете ВНЖ, необходимо убедить консула в том, что вы в нее вернетесь.

В отличие от американских виз, документы на европейские продолжают принимать в самой России. При этом сделать это в третьих странах за рубежом также возможно, однако в абсолютном большинстве случаев это получится только при наличии ВНЖ или заменяющего его документа в стране подачи. Исключениями для россиян остаются Армения и Узбекистан, где для подачи на „шенген“ подтверждать легальный статус не требуется.

„Спектр“ проанализировал форумы и сообщества в соцсетях, в которых потенциальные туристы и готовые не бесплатно им помочь фирмы-посредники обсуждают последние новости в сфере выдачи европейских виз. И пришел к некоторым обобщениям, которые могут оказаться полезными, если вы не мониторите эту среду на регулярной основе.

Несмотря на все перечисленное, нельзя сказать, что Европа оказалась полностью закрыта для россиян, в том числе тех, кто собирается посетить ее с туристическими целями. При этом в некогда рутинном процессе оформления „шенгена“ появилось бесчисленное количество нюансов, а в получении удобных „мультиков“ ключевым стал фактор удачи, помноженный на точный расчет.

Кроме того, из плюсов — время рассмотрения французских виз стало почти „как раньше“: около двух недель. Сроки самих виз снова увеличились — встречаются визы вплоть до пяти лет.

Среди других лояльных к россиянам стран остались Италия и Испания. Но первая, по свидетельству очевидцев, сейчас редко выдает длительные визы, а Испания вообще взяла за правило давать визы на три месяца. Впрочем, если ранее у вас были визы этих стран, то пробовать можно.

С записью в визовые центры Италии проблем нет — она открыта на ближайшие даты и даже в высокий сезон доступна на месяц вперед. Принятие решения и рассмотрение документов занимает примерно четыре недели. Однако в случае с Италией придется показать на счете крупную сумму — не менее 1 миллиона рублей на заявителя. Кроме того, если у вас два загранпаспорта, при подаче на итальянскую визу придётся сдать оба.

Большинство остальных стран ЕС дают шенгенские визы в большинстве случаев только на даты поездки.

Записаться на выдачу визы Венгрии проблем нет, рассматривают документы две-три недели. Но ставят визы в основном на даты поездки и требуют выкупить билеты и отель. Причем после выдачи визы отель могут проверить.

Греция отличается лояльностью только в высокий летний сезон. По его завершении у консулов возникает закономерный вопрос: „Зачем вам туда?“. Однако рассматривают документы в этой стране быстрее всех — около недели после подачи. Однако вместе с сезоном снижается и число одобрений. Визы выдают как правило на даты поездки, если ранее не было длинных греческих виз.

Германия дает много отказов, даже если полностью соблюдать все требования (выкупленные билеты и проживание, европейская страховка и счет в европейском банке). Без проблем одобряют тем, кто едет к родственникам. Аналогичных правил придерживается консульство Швеции.

Австрия, Португалия, Словения и Хорватия — чаще всего выдают визы на даты поездки. К этой же группе относится и Швейцария, однако туда можно податься без посещения визового центра, если недавно у вас уже был „шенген“.

Наконец Болгария и Румыния тоже начали выдавать визы — с 1 апреля 2024 года. Статистики по этим странам пока немного.

Финляндия, Словакия, Нидерланды, Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Чехия заявления на туристические визы не принимают. Обратиться в их посольства можно, если у вас есть веские основания запрашивать „шенген“ именно у них — близкие родственники, легально проживающие в этих странах, или приглашение на работу или учебу. Но это уже не назвать туризмом.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.