ВИДЕООПРОС | „Обидно, что запрещают голосовать“. За кого голосуют в Нарве на выборах в Европарламент?

- В планах нет, воздержусь, я не слежу за политикой, - отвечает девушка, студентка Нарвского колледжа.

- Не имею права, у меня временный вид на жительство, - рассказывает мужчина пенсионного возраста.

- У меня российский паспорт, а если бы была возможность, то голосовал бы за Кылварта, он хороший человек, делает все для народа, - говорит мужчина средних лет.

- У меня российское гражданство, а если бы можно было голосовать, то за Айво Петерсона. Мне нравятся его взгляды, миролюбие, он за мир, за дружбу между народами, - поделилась своим мнением женщина.

- За Катри Райк, само собой. Она по национальности эстонка, а у них менталитет совсем другой, чем у русских, я была замужем за эстонцем, я знаю, они люди простые, а вот русские - они с подвохом, и интриги делать эстонке очень трудно против этих русских, хочу из гадюшника этого ее вытащить, - рассказывает пенсионерка. И добавляет:

- В прошлый раз я голосовала за Яну Тоом, чтобы она здесь не путалась под ногами. Там от нее толку нет, потому что она работает „пожарником“. Пришел человек - помоги мне. Она поможет, да, но так политик не работает, он, в общем, должен работать на общее благо.

- За центристов, нравятся они нам. Кылварт, Тоом. Когда к ней обращаешься, она помогает, жаль, что их сейчас зажимают, - отвечает женщина, которая вместе с мужем идет голосовать.

- Обидно, что запрещают голосовать, - говорит мужчина средних лет, у него тоже российское гражданство. За ситуацией в политике он следит.

- За Петерсона, я уже проголосовала. Потому что мужчина, деятельный, справедливый и будет помогать Эстонии, Нарве. Яна Тоом мало чего сделала, когда была в Еврокомиссии, а Петерсон сделает для Нарвы все, что надо, - эмоционально комментирует свой выбор пенсионерка.

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