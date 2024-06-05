ВИДЕООПРОС | „Обидно, что запрещают голосовать“. За кого голосуют в Нарве на выборах в Европарламент?(3)
С 3 по 9 июня проходят выборы в Европарламент. RusDelfi спросил жителей Нарвы, планируют ли они голосовать, какие кандидаты им симпатичны и знают ли они, чем занимаются евродепутаты.
- В планах нет, воздержусь, я не слежу за политикой, - отвечает девушка, студентка Нарвского колледжа.
- Не имею права, у меня временный вид на жительство, - рассказывает мужчина пенсионного возраста.
- У меня российский паспорт, а если бы была возможность, то голосовал бы за Кылварта, он хороший человек, делает все для народа, - говорит мужчина средних лет.
- У меня российское гражданство, а если бы можно было голосовать, то за Айво Петерсона. Мне нравятся его взгляды, миролюбие, он за мир, за дружбу между народами, - поделилась своим мнением женщина.
- За Катри Райк, само собой. Она по национальности эстонка, а у них менталитет совсем другой, чем у русских, я была замужем за эстонцем, я знаю, они люди простые, а вот русские - они с подвохом, и интриги делать эстонке очень трудно против этих русских, хочу из гадюшника этого ее вытащить, - рассказывает пенсионерка. И добавляет:
- В прошлый раз я голосовала за Яну Тоом, чтобы она здесь не путалась под ногами. Там от нее толку нет, потому что она работает „пожарником“. Пришел человек - помоги мне. Она поможет, да, но так политик не работает, он, в общем, должен работать на общее благо.
- За центристов, нравятся они нам. Кылварт, Тоом. Когда к ней обращаешься, она помогает, жаль, что их сейчас зажимают, - отвечает женщина, которая вместе с мужем идет голосовать.
- Обидно, что запрещают голосовать, - говорит мужчина средних лет, у него тоже российское гражданство. За ситуацией в политике он следит.
- За Петерсона, я уже проголосовала. Потому что мужчина, деятельный, справедливый и будет помогать Эстонии, Нарве. Яна Тоом мало чего сделала, когда была в Еврокомиссии, а Петерсон сделает для Нарвы все, что надо, - эмоционально комментирует свой выбор пенсионерка.
Подробнее, что отвечают горожане, смотрите в видео.
Но не все встреченные на улицах приграничного города люди соглашались отвечать на камеру, они были рады высказать свое мнение, но без видеозаписи. В основном причина отказа - страх. „Я вам скажу, а завтра за мной приедет КаПо“, „Ну уж нет, я хочу здесь спокойно дожить свою пенсию“, „Ага, один сказал, что думает, заступился за русских, теперь в тюрьме сидит“, - отвечали репортеру горожане.
Одна женщина, говорящая на эстонском, отказалась от общения на камеру, потому что не знает кандидатов, кроме Вирве Линдер, которая единственная дала ей свою визитку, но женщине и некогда идти голосовать. Встретились и молодые семейные пары, гуляющие с колясками. Как правило, мужчины качали головой и отказывались говорить на камеру. Они не боялись высказать мнение открыто, но не желали публичности. Кто-то из них сказал, что выборы его не интересуют, и говорить поэтому не о чем.
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