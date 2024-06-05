„Мы разозлились“. Участница протестов в Грузии: почему люди массово выступили против закона об иноагентах(3)
В понедельник в Грузии вступил в силу „российский“ закон об иностранных агентах. Он ставит крест на перспективах Грузии войти в ЕС. Правящая партия „Грузинская мечта“, возглавляемая пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, дважды пыталась принять этот закон. Первый раз протестующие одержали верх. Во второй раз людей на улицы вышло больше, но власти их проигнорировали. О происходящем в Грузии Rus.Delfi.lv рассказала участница протестов молодая юристка Тамар Думбадзе.
„Мы готовы бороться до конца. Я не устала. Я протестовала, даже стоя со своим ноутбуком и работая удаленно. Я была возле парламента после работы и перед работой, когда шел дождь и когда палило солнечно. Мы не устали, потому что мы знаем, что боремся за лучшее будущее“, - говорит 24-летняя Тамар.