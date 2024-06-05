„Мы разозлились“. Участница протестов в Грузии: почему люди массово выступили против закона об иноагентах

„Мы готовы бороться до конца. Я не устала. Я протестовала, даже стоя со своим ноутбуком и работая удаленно. Я была возле парламента после работы и перед работой, когда шел дождь и когда палило солнечно. Мы не устали, потому что мы знаем, что боремся за лучшее будущее“, - говорит 24-летняя Тамар.