ВИДЕО | Безработица коснулась и профессии водителя? Девушка-водитель рассказала о том, как сложно найти работу

„Вы видели, наверное, как в прошлом видео мы делали обзор на автобусные фирмы. И естественно, я в некоторые из них подавала свое резюме. И что я вам скажу - я столкнулась с проблемкой - когда ты отсылаешь резюме, тебе не только не всегда отвечают, работодатель его даже не всегда просматривает“.

Юлия приехала в Эстонию из Беларуси несколько лет назад и отучилась на водителя автобуса на курсах от Кассы по безработицы. Это была та профессия, в которую девушке предложили пойти специалисты. „Это профессия номер один, в которой люди нужны всегда, - уверена Юлия. - Автобусов много, маршрутов много, пассажиров много. Может быть, не хотят молодую брать? Уйдет в декрет, родит детей, ну или что-то в этом роде. При этом объявлений куча, требуются водители автобуса. Также у меня есть много знакомых, которые работают или работали водителем автобуса. И они тоже говорят, что даже не просматривают их заявки. У меня есть коллеги бывшие, которые работали в TLT и других фирмах, они тоже не могут устроиться на эту специальность. Может, это связано с тем, что очень много приезжих сейчас? Или это тренд какой-то: учиться на водителя автобуса“.

Также блогер поделилась своим неудачным опытом собеседования и предостерегла других - стоит тщательно относиться к выбору места работы.

„Я сходила на собеседование в одну фирму. Вроде бы нормальные по телефону оказались, а как разобрались - шарашкина контора. Мне сказали, что я буду в сезон получать по две тысячи. Когда же я зашла в регистр и посмотрела среднюю зарплату их фирмы, то оказалось, что средняя зарплата была около 900 евро, и когда я задала вопрос, мне ничего не смогли на это ответить. Странные такие ощущения возникли: либо людям платят в конвертах, либо мне просто соврали насчет зарплаты. Думаю, даже в ТЛТ такой зарплаты нету. Это очень странно, поэтому, ребята, идите только в проверенные фирмы, где не предланают зарплаты в конвертах“.

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