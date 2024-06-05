The Insider: бывший глава Генштаба Молдовы был информатором ГРУ. Он предлагал российским войскам вторгнуться в республику

По данным журналистов, молдавский военный регулярно докладывал российским разведчикам о внутренней политической ситуации в республике, а также рассказывал о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали у Молдовы военную технику и снаряды для противостояния в войне с Россией.

Источник The Insider в военной разведке предполагает, что Горган был завербован еще в 2004 году, когда служил в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. Тогда он состоял в агентурной связи с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым. Затем его куратором стал следующий военный атташе Игорь Довбня (в 2017 году его выдворили из Молдовы за шпионскую деятельность).

С 2019 года Горган контактировал с полковником Алексеем Макаровым, который тоже служил в военном атташате российского посольства в Кишиневе. Молдавские журналисты неоднократно замечали Горгана в российском посольстве в Кишиневе, а также однажды во время конфиденциальной встречи с Макаровым.

В апреле 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, переписка Горгана и Макарова активизировалась. В частности, он сообщал куратору, что Укроборонэкспорт пытается выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29 и „украинцы уже три недели ходят по нашему министерству обороны и просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии“.

Также, пишет The Insider, Горган „постоянно „бомбил“ сообщениями Макарова, что в Молдове все готово к вводу российских войск“. „Нам срочно нужно очищение страны от всякой фашистской мрази!!! Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле… Здесь, к радости, нет „Азова“ и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро“, — приводят журналисты одно из сообщений Горгана своему куратору.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Горгана уволили из Минобороны Молдовы еще в 2021 году, у него осталось немало ставленников в ведомстве, которые снабжают его секретной информацией.