ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (833-й день) | Министр обороны Германии заявил, что страна должна быть готова к войне с РФ к 2029 году

После выхода расследования глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел заявил, что государственные награды и воинские звания Игоря Горгана будут отозваны. „Подобные преступления против государства должны караться самым суровым образом за измену“, — написал он в телеграм-канале.

В апреле 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, переписка Горгана и его российского куратора активизировалась. В частности, военный сообщал, что Укроборонэкспорт пытается выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29 и „украинцы уже три недели ходят по нашему министерству обороны и просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии“.

По данным журналистов, молдавский военный регулярно докладывал российским разведчикам о внутренней политической ситуации в республике, а также рассказывал о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали у Молдовы военную технику и снаряды для противостояния в войне с Россией.

Государственная служба по ЧС Украины опубликовала фотографии с последствиями атаки российских беспилотников по промышленному объекту в Полтавской области.

Министр обороны убежден, что в Германии нужно восстанавливать всеобщую воинскую обязанность (ранее он уже делал такие заявления). Чтобы вооруженные силы Германии были готовы к войне, в них нужно вложить значительные средства, добавил Писториус.

„Мы должны быть готовы к войне к 2029 году. Есть три центральных вопроса: личный состав, материальные средства и финансы“, — подчеркнул Борис Писториус.

„Россия уже давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться. Мы не должны верить, что Путин остановится у границ Украины, если он зайдет так далеко. Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы должны понимать, что победа России обойдется нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины.“

Об этом министр заявил во время выступления в бундестаге, его слова в своем онлайне приводит издание Focus.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году.

Семья Сергея Ковальчука заявила, что его избили в ТЦК, а в больницу он попал с множественными травмами в состоянии комы. „Сын убит и все. Что здесь говорить? По заключению, у него там перелом кости свода и черепа“, — заявил его отец Николай Ковальчук (цитата по сообщению „Страна.ua“).

Там утверждают, что утром 29 мая у мужчины произошел эпилептический приступ, ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. 2 июня мужчина умер в больнице. В ТЦК утверждают, что „следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоубийство“.

По данным ведомства, 32-летнего военнообязанного Сергея Ковальчука 28 мая доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. „Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм“, — заявили в ведомстве.

Об этом сообщается на странице областного ТЦК в фейсбуке.

Житель Житомирской области умер после того, как его доставили в Звягельский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов).

„В соцсетях прочитала, что в приложении „Резерв+„ обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях“, — заявила Верещук.

Об этом она написала в соцсетях.

Украинское издание „РБК-Украина“ опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, показано, как в Москве на памятнике Жукова написали „ГУР“. Журналисты получили видео от анонимных источников, которые представились как общественная инициатива „Молодежь за ГУР“.

По версии следствия, они нанесли надпись „ГУР“ (Главное управление разведки Минобороны Украины) на памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве.

Накануне Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца — до 3 августа — Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову, которых обвиняют в повреждении военных памятников.

„Относительно 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на воинский учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила. Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, — это лишь увеличит нагрузку на военно-врачебные комиссии и никак не поможет в мобилизации“, — заявила Верещук.

Правительство Украины подготовило постановление, согласно которому 17-летние украинцы, находящиеся за рубежом, получат отсрочку для постановки на воинский учет „или до возвращения в Украину, или до конца военного положения“.

По версии обвинения, в январе 2023 года Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в казарму в Белгородской области, где спали другие российские военные.

„Ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 тысяч рублей и с лишением воинского звания „младший сержант““, — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Такое решение в отношении мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова на основании вердикта присяжных вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС.

После операции Ковальчук четыре дня находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Он умер, не приходя в сознание.

В больнице сообщили, что мужчина был доставлен в крайне тяжелом состоянии в коме с диагнозом „закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами“.

„Голова пробита, челюсть побита, грудина побита — какая же это эпилепсия? А если уж эпилепсия, то зачем вы его брали и чего вы помощи не оказали?“ — заявила тетя умершего.

Оба фигуранта — жители поселка Селятино Нарофоминского городского округа Московской области. „Коммерсант“ сообщал, что Горьков и Заичкин двоюродные братья, оба ранее судимы: Заичкин за покупку наркотиков, Горьков за угон машины, незаконное пересечение границы и мошенничество.

Согласно решению суда, первые пять лет Горьков должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Кирилла Горькова к 22 годам и трем месяцам лишения свободы, а Евгения Заичкина — к 17 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

В России вынесли первый приговор по делу о диверсионном сообществе. Двум фигурантам дали от 17 до 22 лет колонии по обвинению в вербовке подростков для поджогов на железной дороге.

„Основными последствиями санкций для „Газпрома“ и энергетической отрасли стало сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее 2035 года“, — говорится в отчете, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Об этом, пишет Financial Times, говорится в отчете, который в конце 2023 года подготовили по заказу руководства компании.

„Газпрому“ вряд ли удастся к 2035 году восстановить объемы продаж газа, потерянные в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину и санкций.

Глава областной администрации сопроводил свое сообщение фотографиями, но до конца неясно, где их сняли. На фото видно некое разрушенное здание.

Кроме того, заявил Филашкин, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на Селидово, в результате чего ранен один человек. Повреждены предприятие и два автомобиля.

Об этом сообщил глава региональной администрации Вадим Филашкин. По его словам, при обстреле поврежден магазин. Все раненые госпитализированы.

Один человек погиб и четыре получили ранения в результате российского обстрела поселка Северное в Торецкой общине Донецкой области.

По ее словам, соответствующее постановление проходит согласование. Ожидается, что его примут в ближайшее время.

„Россия открыта к диалогу по Украине, основанному на учете наших интересов. Неизменной остается наша позиция по достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования кризиса. Для этого, прежде всего, должны быть устранены его первопричины и признаны современные геополитические и территориальные реалии. Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия“, — заявил замминистра.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Россия открыта к переговорам по Украине, но с учетом „современных территориальных реалий“.

По данным телеграм-канала Astra, 30-летнего туриста из Ирана задержали днем 4 июня и доставили в отдел полиции „Китай-город“ из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины, трезубцами на рукавах и призывом помогать украинским беженцам.

Поводом для составления протокола стало то, что Хидари появился в общественном месте в футболке с изображением герба и флага Украины, рассказали РИА Новости в суде.

Тверской районный суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей по административному протоколу о „дискредитации“ армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает пресс-служба московских судов.

В Москве туриста из Ирана оштрафовали по протоколу о „дискредитации“ армии из-за свитшота Balenciaga с флагом Украины

На допросах Заичкин признал вину в поджоге одного релейного шкафа, Горьков — в поджоге трех и в привлечении подростков.

Сам Горьков в ходе следствия сообщил, что переписывался в телеграме с жителем Воронежа, который предложил устраивать поджоги на железной дороге и пообещал до 100 тысяч рублей за каждый сожженный релейный шкаф. Этой идеей Горьков поделился с Заичкиным. В материалах дела говорится, что Горьков должен был снимать поджоги шкафов на видео, чтобы потом отправить их заказчику (кто это — не уточняется). Получить вознаграждение Горьков и Заичикин не успели — их задержали и отправили в СИЗО.

В апреле 2023 года полицейские задержали нескольких подростков, поджигавших релейные шкафы на железной дороге. Они рассказали, что делали это по просьбе Горькова, обещавшего им по несколько тысяч рублей.

В вопросе переговоров Михаил Галузин повторил позицию президента РФ Владимира Путина, который говорил в мае, что Россия не отказывается от переговоров, но „будет исходить из реалий на земле“.

США готовы предоставить Украине кредит на сумму 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит санкции против России на неопределенный срок.

Такое предложение содержится в документе, подготовленном для обсуждения на онлайн-встрече министров финансов стран ЕС 5 июня, пишет Financial Times. Точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентную ставку и будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, еще предстоит определить.

По данным издания, США рассматривают возможность выдать подобный кредит, только если Евросоюз выделит на его погашение прибыль от российских активов, хранящихся в странах ЕС, а сами эти активы останутся замороженными, „пока Россия не согласится заплатить за ущерб, нанесенный Украине“.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность отправки в Украину военнослужащих бундесвера (вооруженные силы Германии), сообщает ТАСС.

„Нет и нет“, — сказал министр в бундестаге, отвечая на вопросы одного из депутатов о том, информировали ли страны — партнеры ЕС правительство Германии о планах возможной отправки военных в Украину и не собирается ли Германия сама направить туда своих военных.

Fгентство Reuters сообщило в мае, что, по данным дипломатических источников, Франция собирается направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских солдат.