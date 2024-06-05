Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Международного уголовного суда

В поддержку проекта проголосовали 247 человек - 205 республиканцев и 42 демократа. Против были 155 конгрессменов-демократов. Два республиканца воздержались.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что этот документ является реакцией на запрос судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. „США твердо стоят на стороне Израиля и не позволят международным бюрократам безосновательно выдавать ордера на арест израильского руководства за не совершенные им преступления“, - заявил Джонсон.

Законопроект предполагает введение санкций против лиц, „участвующих в любых усилиях по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников“. В числе таких санкций - запрет на операции с собственностью в США, блокирование и аннулирование виз. В то же время этот проект вряд ли будет внесен на голосование в Сенат, который контролируют члены Демократической партии.

Администрация Байдена - против санкций в отношении МУС

Администрация президента США Джо Байдена также выступила „резко против“ инициативы. „Администрация глубоко обеспокоена бездумной поспешностью прокурора МУС в выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. В то же время администрация выступает против введения санкций в отношении МУС, его сотрудников, судей или тех, кто помогает его работе. Существуют более эффективные способы защиты Израиля, отстаивания позиций США в отношении МУС и содействия международному правосудию и привлечению к ответственности, и администрация готова работать с Конгрессом над этими вариантами“, - говорится в заявлении Белого дома.

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