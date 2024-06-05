Антонио Конте – новый главный тренер „Наполи“

Итальянский специалист не работал с весны 2023 года, когда покинул английский „Тоттенхэм“. До этого Конте тренировал „Ювентус“, „Челси“, „Интер“, сборную Италии и другие команды.

Конте заменит в должности Франческо Кальцону, ставшего третьим тренером „Наполи“ в течение сезона 2023/24. Итальянский клуб начинал минувший сезон под руководством Руди Гарсии, а затем командой руководил Вальтер Мадзарри.

По итогам сезона-2023/2024 „Наполи“, завоевавший чемпионский титул в прошлом сезоне, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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