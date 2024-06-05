Мэр Риги о строительстве Rail Baltica: в этом случае мы просто подарим деньги эстонцам

Как пишет rus.lsm.lv, мэр латвийской столицы подтвердил, что у самоуправления есть опасения, что, не найдя деньги, в центре Риги может появиться ряд незавершенных построек. Мэр выразил надежду, что правительство найдет способ, чтобы этого не произошло.

„Понимаю, что для основной трассы деньги есть, но для ответвления на Ригу [нет]. Но без включения Риги в этот проект мы бы подарили деньги эстонцам, поскольку трасса фактически соединила бы Берлин с Таллином. В лучшем случае, трасса соединит Берлин с Вангажи или Саласпилсом“, - заявил мэр города.

Мэр подчеркнул, что этот проект очень важен, а за его счет Рига станет ближе к Вильнюсу и Таллинну. А учитывая, что латвийская столица находится посредине, здесь будет происходить гораздо больше важных событий.

Первоначальная оценка стоимости всей магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В сентябре 2023-го программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 8 млрд евро, из которых только само строительство трассы и сопутствующие работы могут обойтись в 3,7 млрд.

В ноябре же в De facto прозвучало: не исключено, что новая железная дорога вообще обогнет Ригу, не заходя в нее — из-за нехватки денег.

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