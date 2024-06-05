05.06.2024, 18:15
МНЕНИЕ | Государство продолжает говорить с нами по-русски. Но что дальше?(6)
ФОТО: Delfi Meedia
Несмотря на неосторожные высказывания народных избранников по поводу русского языка и исчезновения в некоторых сферах публичного сектора специалистов и отделов русскоязычной коммуникации, государство по-прежнему продолжает говорить со своими жителями в том числе и по-русски. Надолго ли?
Пока удается лавировать между недовольством политиков, настроенных вычеркнуть русский язык из публичного и сектора и запросом русскоязычной части общество на человеческое общение со стороны государства.
К примеру, канцелярия правительства продолжает традицию организации пресс-туров для журналистов Ида-Вирумаа. И да, на всех встречах с политиками, министрами и специалистами в рамках такого недавнего пресс-тура, можно было общаться по-русски.
Уже заказано?