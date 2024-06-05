МНЕНИЕ | Государство продолжает говорить с нами по-русски. Но что дальше?

Пока удается лавировать между недовольством политиков, настроенных вычеркнуть русский язык из публичного и сектора и запросом русскоязычной части общество на человеческое общение со стороны государства.

К примеру, канцелярия правительства продолжает традицию организации пресс-туров для журналистов Ида-Вирумаа. И да, на всех встречах с политиками, министрами и специалистами в рамках такого недавнего пресс-тура, можно было общаться по-русски.

Даже с премьер-министром Каей Каллас, которая без помощи переводчика на 100% понимала заданные ей на русском языке вопросы со стороны журналистов русскоязычных СМИ.

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