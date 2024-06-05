В России „арестовали“ и подали в розыск известного беларуского спортсмена, который воюет за Украину

Павел, который становился призером Всемирных игр и чемпионом мира в гребле на тренажере, после полномасштабного вторжения российских военных выразил желание воевать на стороне Украины. И в марте 2022 года в качестве добровольца пополнил белорусский полк имени Кастуся Калиновского.

„Нас, беларусов, которые будут воевать на стороне Украины, очень много. И эта война придет на ваших плечах в Россию. А если Лукашенко решит официально втянуть в войну Беларусь, так же придет и в Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!“ – заявил Павел в своем обращении к россиянам.

За два года полномасштабной войны гребец успел стать пулеметчиком в Полку Калиновского, повоевать за Ирпень и немало других городов, получить ранение и удостоиться наград от ГУР Украины. На что уже отреагировали в РФ и РБ.

4 июня 2024 года Басманный суд Москвы ходатайствовал о избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею и трем гражданам иностранных государств по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). После чего Павел был объявлен в розыск на территории страны-агрессора.

„Шурмей Павел Антонович, 01.09.1976 года рождения. Разыскивается по статье УК“, – написано в базе розыска МВД России.

Шурмей женат на известной украинской гребчихе Елене Буряк и на момент начала вторжения РФ в Украину находился в США на заработках. Однако быстро прилетел на родину своей жены, чтобы встать на ее защиту.

„Мой муж никогда не поддерживал и не голосовал за режим Лукашенко. Он понимал, что гражданская война в Беларуси неизбежна. То, что происходит в стране, находится за гранью человеческого понимания“, – рассказывала Елена.

„Павел – симпатичный мужчина двухметрового роста, поэтому закупить снаряжение, необходимое для боя, было настоящей проблемой. Еще в США ему помогали друзья, предоставившие, например, бронежилеты“, – признавалась Буряк.

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