Лидера женской сборной Эстонии по борьбе ожидает операция, продолжение спортивной карьеры под вопросом

На прошлой Олимпиаде в Токио Мяэ заняла 8-е место, а на Игры в Париже она отобраться не смогла. Модель, которая приносила успех Мяэ, изменилась после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира два года назад, когда ей пришлось сменить тренера.

В ближайшие недели Мяэ перенесет операцию на крестообразных связках колена, которое беспокоило ее в последние два сезона, и тогда станет ясно, продолжит ли он свою спортивную карьеру.

„Меня ожидает операция на колене – том самом колене, которое беспокоило меня в последние годы. Сейчас подходящее время, чтобы это сделать. После этого станет ясно, где, с кем и буду ли я вообще продолжать выступать“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.