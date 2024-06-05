Лидера женской сборной Эстонии по борьбе ожидает операция, продолжение спортивной карьеры под вопросом
Лидеру женской сборной Эстонии по борьбе Эпп Мяэ предстоит операция на колене. После более чем шести месяцев восстановления станет ясно, продолжит ли она свою профессиональную карьеру или нет.
На прошлой Олимпиаде в Токио Мяэ заняла 8-е место, а на Игры в Париже она отобраться не смогла. Модель, которая приносила успех Мяэ, изменилась после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира два года назад, когда ей пришлось сменить тренера.
В ближайшие недели Мяэ перенесет операцию на крестообразных связках колена, которое беспокоило ее в последние два сезона, и тогда станет ясно, продолжит ли он свою спортивную карьеру.
„Меня ожидает операция на колене – том самом колене, которое беспокоило меня в последние годы. Сейчас подходящее время, чтобы это сделать. После этого станет ясно, где, с кем и буду ли я вообще продолжать выступать“.
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