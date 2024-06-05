Еще одна страна Евросоюза признала государство Палестина

Таким образом, Словения последовала за Норвегией, Испанией и Ирландией, которые официально признали независимое палестинское государство в конце мая.

За день до голосования председатель оппозиционной Словенской демократической партии (SDS) Янез Янса потребовал провести референдум о признании Палестины, утверждая, что данное решение может нанести Любляне ущерб в долгосрочной перспективе. Однако утром во вторник SDS отозвала предложение о референдуме.

Глава правительства Словении Роберт Голоб назвал признание государственности Палестины „маяком надежды для палестинского народа на Западном берегу и в секторе Газа“.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду на то, что депутаты словенского парламента откажутся от признания палестинского государства. „Решение правительства Словении рекомендовать парламенту признать палестинское государство - награда для ХАМАС… Я надеюсь, что словенский парламент отвергнет эту рекомендацию“, - написал Кац в соцсети Х в четверг, 30 мая.

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