ВИДЕО | Российский оппозиционер Руслан Шаведдинов - RusDelfi: „Мы знаем кто нам противостоит, у них ресурсов гораздо больше – охраной не обмажешься“

„Сегодняшний концерт эмоционально прошел довольно тяжеловато, потом что как для нас, для тех, кто с Алексеем много лет бок о бок работал, так и для людей который пришли сюда и смотрели трансляцию концерта – все испытывают схожую боль и утрату, и поэтому сегодня нам было крайне важно повидаться, проговорить важные слова друг-другу, обняться, поплакать и много много говорить об Алексее, потому что нам очень важно, чтобы Алексея не забывали“,– сказал Руслан Шаведдинов, российский политический и общественный деятель, сотрудник „Фонда борьбы с коррупцией“ и ведущий YouTube-канала „Популярная политика“.