За рубежом
05.06.2024, 09:20

Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в четверг во Франции, а затем на саммите G7

 
Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского (архив)
Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского (архив)
ФОТО: MANDEL NGAN | AFP

Президент США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу во время церемоний по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии в этот четверг. Об этом сказал журналистам по пути во Францию советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Би-би-си.

„Он [Байден] встретится с ним [Зеленским], чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как нам продолжать и углублять помощь Украине“, — цитирует Салливана агентство AFP.

Кроме того, по словам Салливана, Байден и Зеленский в следующий раз поговорят очно совсем скоро, 13–15 июня в итальянском Бари на саммите „большой семёрки“, куда пригласили и Зеленского.

Как отмечает агентство, две встречи в течение недели с небольшим должны компенсировать то неприятное для Украины обстоятельство, что Байден решил не оставаться на Саммит мира в Швейцарии 15–16 июня, созванный по инициативе Украины, а вместо этого полетит на предвыборное мероприятие с участием Джорджа Клуни и Джулии Робертс.

На Саммит мира в Европе останутся Джейк Салливан и вице-президент США Камала Харрис.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии