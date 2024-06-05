Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в четверг во Франции, а затем на саммите G7

„Он [Байден] встретится с ним [Зеленским], чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как нам продолжать и углублять помощь Украине“, — цитирует Салливана агентство AFP.

Кроме того, по словам Салливана, Байден и Зеленский в следующий раз поговорят очно совсем скоро, 13–15 июня в итальянском Бари на саммите „большой семёрки“, куда пригласили и Зеленского.

Как отмечает агентство, две встречи в течение недели с небольшим должны компенсировать то неприятное для Украины обстоятельство, что Байден решил не оставаться на Саммит мира в Швейцарии 15–16 июня, созванный по инициативе Украины, а вместо этого полетит на предвыборное мероприятие с участием Джорджа Клуни и Джулии Робертс.

На Саммит мира в Европе останутся Джейк Салливан и вице-президент США Камала Харрис.

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