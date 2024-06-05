Футбол
05.06.2024, 07:20

Константин Васильев завершил карьеру в сборной, установив рекорд. „Я надеюсь, что следующие поколения достигнут того, чего мы не смогли“

 
Константин Васильев
Константин Васильев
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев вышел на замену на 81-й минуте в товарищеском матче со Швейцарией и стал рекордсменом по количеству матчей за главную команду страны.

Товарищеский матч против Швейцарии в Люцерне завершился победой хозяев со счетом 4:0. Васильев, вышедший на замену во втором тайме, провел свой 158-й мяч за сборную, обогнав Мартина Рейма (157), который ранее делил с ним первое место по количеству матчей за сборную.

„Мы хотели забить, и нам нужен был игрок, который мог бы отправлять мячи за спину защитникам. Это не вопрос возраста, потому что он обладает огромным мастерством владения мячом. Наша идея заключалась в том, чтобы выпустить его на замену на 75-80-й минуте, но мы хотели, чтобы разрыв в счете был меньше. Для меня Васильев был важным игроком, как и другие игроки, и я думаю, что он заслужил эти игровые минуты“, - сказал Хэберли после матча.

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