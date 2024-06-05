05.06.2024, 07:20
Константин Васильев завершил карьеру в сборной, установив рекорд. „Я надеюсь, что следующие поколения достигнут того, чего мы не смогли“
ФОТО: | Õhtuleht
Полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев вышел на замену на 81-й минуте в товарищеском матче со Швейцарией и стал рекордсменом по количеству матчей за главную команду страны.
Товарищеский матч против Швейцарии в Люцерне завершился победой хозяев со счетом 4:0. Васильев, вышедший на замену во втором тайме, провел свой 158-й мяч за сборную, обогнав Мартина Рейма (157), который ранее делил с ним первое место по количеству матчей за сборную.
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