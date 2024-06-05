Константин Васильев завершил карьеру в сборной, установив рекорд. „Я надеюсь, что следующие поколения достигнут того, чего мы не смогли“

„Мы хотели забить, и нам нужен был игрок, который мог бы отправлять мячи за спину защитникам. Это не вопрос возраста, потому что он обладает огромным мастерством владения мячом. Наша идея заключалась в том, чтобы выпустить его на замену на 75-80-й минуте, но мы хотели, чтобы разрыв в счете был меньше. Для меня Васильев был важным игроком, как и другие игроки, и я думаю, что он заслужил эти игровые минуты“, - сказал Хэберли после матча.