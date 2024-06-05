Келли Сильдару снимется в документальном сериале
Эстонская компания по организации азартных игр Coolbet и одна из самых успешных спортсменок Эстонии в зимних дисциплинах Келли Сильдару начали совместное сотрудничество.
22-летний Силдару – первая эстонская чемпионка мира по фристайлу. Кроме того, она шесть раз побеждала на престижных соревнованиях X-Games, став самым молодым многократным победителем этих соревнований во всем мире.
На ее счету также три серебра и одна бронза X-Games. В 2022 году Сильдару также участвовала в Олимпийских играх, где завоевала бронзовую медаль.
В копилке трофеев Сильдару можно найти призы и поменьше, и покрупнее, а после длительного перерыва из-за травмы она теперь сосредоточилась, среди прочего, на чемпионате мира 2025 года и Олимпийских играх 2026 года.
С осени этого года она будет интенсивнее возвращаться в соревновательный ритм. На этом пути Coolbet поддерживает Сильдару - недавно начавшееся сотрудничество продлится как минимум два года, и в ходе сотрудничества, среди прочего, будет снят документальный сериал Coolbet „Во имя победы“, рассказывающий о пути Келли на зимние Олимпийские игры 2026 года.
Келли Сильдару: „Я рада, что эстонская компания, которая много инвестирует в отечественный спорт, решила поддержать мою спортивную карьеру, и что Coolbet поддерживает мое путешествие на Олимпийские игры 2026 года. Это будет очень увлекательное сотрудничество, которое также будет сопровождаться яркими проектами. В сотрудничестве с Coolbet мне особенно приятно представить народу Эстонии документальный сериал „Во имя Победы“, в котором будет рассказано о моем путешествии на Олимпийские игры и о закулисье спорта высших достижений. Я воодушевлена тем, что принесут мне следующие годы сотрудничества с Coolbet“.
Расмус Райдла, менеджер по маркетингу Coolbet Eesti, добавил: „Мы очень рады начать сотрудничество с талантливой спортсменкой, которая, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, уже много лет дарит хорошие эмоции эстонским любителям спорта. Если до сих пор мы в основном поддерживали различные командные направления, от футбола до баскетбола, то теперь мы гордимся тем, что поддерживаем одного из самых выдающихся индивидуальных представителей Эстонии. Несомненно, одним из самых интересных аспектов начавшегося сотрудничества является снимаемый документальный сериал, первая серия которого должна дойти до зрителей уже в этом году“.