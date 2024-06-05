Келли Сильдару снимется в документальном сериале

22-летний Силдару – первая эстонская чемпионка мира по фристайлу. Кроме того, она шесть раз побеждала на престижных соревнованиях X-Games, став самым молодым многократным победителем этих соревнований во всем мире.

На ее счету также три серебра и одна бронза X-Games. В 2022 году Сильдару также участвовала в Олимпийских играх, где завоевала бронзовую медаль.

В копилке трофеев Сильдару можно найти призы и поменьше, и покрупнее, а после длительного перерыва из-за травмы она теперь сосредоточилась, среди прочего, на чемпионате мира 2025 года и Олимпийских играх 2026 года.

С осени этого года она будет интенсивнее возвращаться в соревновательный ритм. На этом пути Coolbet поддерживает Сильдару - недавно начавшееся сотрудничество продлится как минимум два года, и в ходе сотрудничества, среди прочего, будет снят документальный сериал Coolbet „Во имя победы“, рассказывающий о пути Келли на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Келли Сильдару: „Я рада, что эстонская компания, которая много инвестирует в отечественный спорт, решила поддержать мою спортивную карьеру, и что Coolbet поддерживает мое путешествие на Олимпийские игры 2026 года. Это будет очень увлекательное сотрудничество, которое также будет сопровождаться яркими проектами. В сотрудничестве с Coolbet мне особенно приятно представить народу Эстонии документальный сериал „Во имя Победы“, в котором будет рассказано о моем путешествии на Олимпийские игры и о закулисье спорта высших достижений. Я воодушевлена тем, что принесут мне следующие годы сотрудничества с Coolbet“.