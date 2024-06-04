Правда ли, что итальянская железнодорожная компания выпустила такую рекламу с Пригожиным и Раиси?

29 мая картинку опубликовал в соцсети X соратник российского оппозиционера Алексея Навального, ведущий YouTube-канала „Популярная политика“ Дмитрий Низовцев. „Итальянская реклама железных дорог с Пригожиным и Раиси. Текст на картинке: „Поверь мне!… На поезде безопаснее!““, — говорится в твите активиста. С аналогичными подписями изображение также размещали на своих страницах пользователи Facebook и других соцсетей.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью в августе прошлого года, спустя два месяца после организованного им мятежа против руководства российской армии. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение 19 мая 2024 года, когда иранская делегация возвращалась из поездки в Азербайджан.

Delfi изучил официальный сайт Trenitalia и страницы перевозчика в соцсетях (Facebook, Instagram), однако не обнаружил там вирусного изображения. В мае компания размещала в интернете рекламные материалы, однако они заметно отличались от картинки с Пригожиным и Раиси. Не рассказывали о такой провокационной рекламе и крупнейшие итальянские СМИ.

Самая ранняя из найденных нами публикаций, содержащих коллаж с Пригожиным, Раиси и логотипом TrenItalia, появилась не позднее 21 мая на Reddit. Подпись под картинкой гласила: „Фейковая реклама Итальянских железных дорог (Trenitalia), ставшая вирусной в Италии“. По всей видимости, пост носил шуточный характер.

Эта запись была размещена в канале NAFO — появившегося в мае 2022 года интернет-движения, которое ставит своей целью противодействие кремлевской пропаганде о вторжении в Украину, сбор средств для ВСУ и поддержание на Западе необходимого уровня осведомленности о боевых действиях. „Оружие“ активистов — мемы, шутки и сетевая активность. В то же время, NAFO неоднократно критиковали за шитпостинг, травлю оппонентов и использование языка вражды.

Таким образом, итальянская железнодорожная компания не выпускала рекламу с портретами Пригожина и Раиси под слоганом о безопасности поездок на поездах. Коллаж создал проукраинский активист, прямо указавший в посте, что реклама ненастоящая.