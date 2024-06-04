ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (832-й день) | Российский суд национализировал активы производителя „Хортицы“. Зеленский рассказал о тяжелых боях в Донецкой области
Подводим итоги еще одного дня войны.
Российские войска в ночь на 4 июня нанесли удар по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами „Искандер-К“, выпущенными с территории аннексированного Крыма, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, обе ракеты были сбиты зенитными ракетными подразделениями ВСУ.
В результате падения обломков сбитых ракет есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар. Ранения получили восемь человек, среди них — два ребенка. Также повреждены 15 автомобилей, в частных домах, многоэтажных домах и больнице выбиты окна.
Один мирный житель пострадал при обстреле города Купянск, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, войска РФ нанесли удар по городу около 7 утра.
За минувшие сутки в результате атак войск РФ погибли два жителя села Михайловка Донецкой области, еще один мирный житель получил ранения. Также пострадал житель города Торецк, рассказал глава военной администрации области Вадим Филашкин.
Всего за сутки российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные и многоэтажные дома, а также инфраструктурный объект.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины. Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию и системы залпового огня, были атакованы 88 населенных пунктов и 106 объектов инфраструктуры.
За два года войны Россия разрушила или повредила в Украине 210 000 зданий. Об этом свидетельствует анализ, проведенный The New York Times вместе с двумя ведущими учеными. Для анализа использовались данные радиолокационных спутников, которые могут обнаруживать даже небольшие изменения в строениях.
Украинская оценка выше: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае говорил, что Россия разрушила или повредила в Украине 250 тысяч жилых зданий, около 4 тысяч школ, более тысячи больниц и много других гражданских объектов. Ущерб стране из-за вторжения он оценил в 486 млрд долларов.
Сводка Генштаба ВСУ на 11:00 4 июня
За минувшие сутки произошло 137 боевых столкновений. Войска РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины три ракетных удара, 62 авиаудара с применением управляемых авиабомб и совершили более 2200 обстрелов из разных типов вооружения.
За сутки ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два состава боеприпасов противника.
С полуночи 4 июня произошло 28 боевых столкновений. Войска РФ нанесли один ракетный удар, один авиационный удар с применением управляемых авиабомб, 24 раза атаковали дронами-камикадзе и 614 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Украины.
На харьковском направлении российские военные сегодня не наступали. На купянском направлении ВСУ отбили атаку противника вблизи Степной Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки.
На лиманском направлении российские военные пытаются приблизиться к позициям ВСУ недалеко от Ямполя. На краматорском направлении ВСУ отражают штурмы войск РФ в районе Клещеевки.
На покровском направлении войска РФ шесть раз пытались оттеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Две атаки отбиты, четыре боя продолжаются.
На кураховском направлении ситуация напряженная. В районе Красногоровки российские военные пытаются оттеснить ВСУ с занимаемых позиций, идет бой.
На времивском направлении ВСУ отбили одну атаку противника вблизи Старомайорского. Еще один бой продолжается в районе Золотой Нивы.
На приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российские военные дважды пытались вытеснить украинские подразделения близ Крынок. Потери позиций не допущено.
Более двух десятков стран выразили поддержку китайскому плану по прекращению войны в Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.Ван И сказал, что Россия и Украина по отдельности „подтвердили большую часть содержания“ принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.
Документ, изложенный КНР и Бразилией, призывает к созыву международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, – альтернативе „формуле мира“ Киева, которая поддерживается западными странами и которая должна быть обсуждена на швейцарской конференции в этом месяце.
Ван сказал, что 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к „общему пониманию“, которого достигли Китай и Бразилия. По его словам, по данным министерства иностранных дел, в общей сложности 45 стран дали положительную оценку этим идеям.
Брифинг Минобороны РФ
Группировка „Север“ продолжает продвижение в глубину обороны противника. Войска РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области и отразили три контратаки противника.
Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Невское самопровозглашенной ЛНР.
Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое самопровозглашенной ДНР.
Группировка „Центр“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка ДНР. Войска РФ отразили пять атак противника.
Подразделения группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Сторожевое ДНР.
Подразделениями группировки войск „Днепр“ нанесло поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах. Российские средства ПВО сбили 18 снарядов HIMARS и „Ольха“, две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также 41 беспилотник.
Президент США Джо Байден дал большое интервью Time, в котором среди прочего рассказал о том, каким он видит мир в Украине.
„Мир заключается в том, чтобы Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они будут частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, когда мы поставляем им оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Если вы заметили, именно я <…> говорил, что не готов поддержать присоединение Украины к НАТО“.
Байден напомнил, что в прошлом, когда был сенатором и вице-президентом, посещал Украину. „Там была значительная коррупция. Обстоятельства были действительно сложными“, — рассказал он. При этом он отметил, что Запад не должен позволить Украине проиграть в войне с Россией, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы РФ.
Президент США не считает, что НАТО, помогая Украине, приближается к войне с Россией. „Нет, мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины“, — сказал он.
Сводка Генштаба ВСУ на 17:00. Главное
В течение дня произошло 64 боевых столкновения.
На харьковском направление украинские военные отразили три атаки.
На купянском направлении российские войска предприняли восемь безуспешных попыток наступления. В настоящий момент украинские военные отражают три атаки в районах Синьковки и Берестового.
На краматорском направлении идет бой в районе Андреевки.
На покровском направлении украинские военные отразили 16 атак. Еще 17 боев продолжаются.
На кураховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Два атаки ВСУ уже отразили. Бои продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки.
На времевском направлении произошло пять боевых столкновений. Украинские военные отразили три атаки, бои продолжаются в районе Урожайного.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Суд в Курске национализировал активы производителя „Хортицы“
Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства активов алкогольного холдинга Global Spirits, принадлежащего украинскому бизнесмену Евгению Черняку.
Согласно пресс-службе суда, в доход РФ обращены 100% долей уставных капиталов и акции семи предприятий: Феодосийского завода коньяков и вин, „Крымского винного дома“, ликеро-водочных заводов „Русский север“ и „Родник и К“ и дистрибуторов „Традиции успеха“, „Стандарт качества“ и „Новый уровень“.
Генпрокуратура просила национализировать эти компании и запретить на территории России работу их реального бенефициара и номинальных владельцев „в связи с осуществлением экстремистской деятельности“.
По версии ведомства, после начала полномасштабной войны в Украине указанные компании по заниженной стоимости перешли к доверенным лицам Евгения Черняка для „сохранения финансовых потоков“. Сам Черняк в заявлении прокуратуры был назван крупным спонсором ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска сосредоточили силы в Донецкой области, где идут тяжелые бои, в то время как ситуацию в Харьковской области удалось стабилизировать.
„Больше всего боев и тяжелые атаки — в Донецкой области. Фактически, это основное направление российских ударов“, — сказал он в вечернем обращении после того, как заслушал доклады военных о ситуации на фронте.
„Я благодарен каждому подразделению, каждому командиру и солдату, благодаря которым удалось стабилизировать Харьковское направление. Делаем все, что нужно, шаг за шагом, чтобы Россия видела: нам есть чем отвечать на любую попытку расширить войну и увеличить давление на Украину. И работаем с нашими партнерами, чтобы таких возможностей стало еще больше — чтобы они были более дальнобойные“, — добавил он.
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