За минувшие сутки произошло 137 боевых столкновений. Войска РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины три ракетных удара, 62 авиаудара с применением управляемых авиабомб и совершили более 2200 обстрелов из разных типов вооружения.

За сутки ВСУ поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО, одно артиллерийское средство и два состава боеприпасов противника.

С полуночи 4 июня произошло 28 боевых столкновений. Войска РФ нанесли один ракетный удар, один авиационный удар с применением управляемых авиабомб, 24 раза атаковали дронами-камикадзе и 614 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Украины.

На харьковском направлении российские военные сегодня не наступали. На купянском направлении ВСУ отбили атаку противника вблизи Степной Новоселовки. Продолжаются бои в районе Синьковки.

На лиманском направлении российские военные пытаются приблизиться к позициям ВСУ недалеко от Ямполя. На краматорском направлении ВСУ отражают штурмы войск РФ в районе Клещеевки.

На покровском направлении войска РФ шесть раз пытались оттеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Птичьего. Две атаки отбиты, четыре боя продолжаются.

На времивском направлении ВСУ отбили одну атаку противника вблизи Старомайорского. Еще один бой продолжается в районе Золотой Нивы.

На приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российские военные дважды пытались вытеснить украинские подразделения близ Крынок. Потери позиций не допущено.

Более двух десятков стран выразили поддержку китайскому плану по прекращению войны в Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.Ван И сказал, что Россия и Украина по отдельности „подтвердили большую часть содержания“ принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

Документ, изложенный КНР и Бразилией, призывает к созыву международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, – альтернативе „формуле мира“ Киева, которая поддерживается западными странами и которая должна быть обсуждена на швейцарской конференции в этом месяце.

Ван сказал, что 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к „общему пониманию“, которого достигли Китай и Бразилия. По его словам, по данным министерства иностранных дел, в общей сложности 45 стран дали положительную оценку этим идеям.