Джо Байден временно запретил предоставлять убежище в США незаконным мигрантам из Мексики

Принятые меры облегчат высылку тех, у кого нет законных оснований находиться в США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 4 июня.

В администрации Байдена заявили, что запретные меры, вступившие в силу немедленно, будут действовать непостоянно. Их станут вводить, когда „южная граница перегружена“, как это происходит сейчас. Меры отменят, если число мигрантов, пересекающих границу, будет достаточно низким, чтобы американские чиновники могли „эффективно управлять миграционными операциями“, заявили в Белом доме.

Как пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, меры будут вводить, если в течение недели на границе в среднем будут проводить более 2500 задержаний в день, и отменять, когда число задержаний опустится ниже 1500 в день. Принятые меры, по словам источника, „значительно усилят последствия для тех, кто незаконно пересекает южную границу“.

Чиновник отметил, что ограничения не распространяются на детей, которые пересекают границу без сопровождения родителей или опекунов, а также на жертв торговли людьми и тех, кому грозит серьезная опасность, в том числе с медицинской точки зрения.

45-й президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Байдена в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social. Он заявил, что исполнительный указ Байдена не остановит „вторжение“ мигрантов, а увеличит их поток.

После вступления в должность президента США в январе 2021 года Джо Байден отменил самые спорные указы своего предшественника, Дональда Трампа, в том числе остановил строительство стены на границе с Мексикой. При этом сейчас Байден ужесточил свой подход к обеспечению безопасности границ, поскольку, как пишет Reuters, иммиграция стала одним из главных вопросов для американцев в преддверии выборов, намеченных на ноябрь 2024 года. И Байден, и Трамп вновь претендуют на пост президента США.

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