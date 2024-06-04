04.06.2024, 20:12
ФОТО и ВИДЕО | Кира Ярмыш: „Этот день заставляет нас вспоминать, что Алексей был убит, но тем не менее он жил и дарил надежду“(8)
В Берлине проходит концерт в память об Алексее Навальном
В Берлине во вторник, в день рождения Алексея Навального, проходит большой концерт в память об ушедшем из жизни российском политике. Пришедшие люди стараются держаться бодро и весело, но в воздухе все равно витает грусть и напряжение. Наш корреспондент передает с места событий.
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратница Навального Кира Ярмыш считает, что сегодня не стоит грустить, а наоборот, надо радоваться, что 48 лет назад родился такой человек, как Алексей Навальный (смотрите видео).
Смотрите кадры из Берлина! Концерт вот-вот начнется.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.