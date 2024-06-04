ФОТО и ВИДЕО | Кира Ярмыш: „Этот день заставляет нас вспоминать, что Алексей был убит, но тем не менее он жил и дарил надежду“

В Берлине во вторник, в день рождения Алексея Навального, проходит большой концерт в память об ушедшем из жизни российском политике. Пришедшие люди стараются держаться бодро и весело, но в воздухе все равно витает грусть и напряжение. Наш корреспондент передает с места событий.