Джо Байден: мир в Украине не обязательно означает включение ее в НАТО

„Мир будет выглядеть как гарантия того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда [повторил четыре раза] не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. — ответил Байден. — И это не означает НАТО, что они будут частью НАТО. Это означает, что у нас есть с ними отношения, как с другими странами, такие, что мы поставляем оружие, чтобы они могли защищать себя в будущем“.

„Именно я был тем, кто сказал, что я не готов поддержать натоизацию Украины“, — добавил американский президент.

Под „натоизацией“ он понимает полноправное членство в НАТО — в другом месте интервью он рассуждает о натоизации Финляндии, которая после российского вторжения в Украину состоялась. Украина давно добивается членства в НАТО, но это встречает определенное сопротивление других членов альянса.

В своем интервью президент США подчеркнул, что Запад не должен допустить проигрыша Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран, граничащих с российскими и белорусскими территориями, пишет „Радио Свобода“.

В разговоре с Time Байден категорически отверг тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине. „Мы будем на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины“, — сказал Байден.

Комментируя начатую после 7 октября прошлого года израильскую операцию в секторе Газа против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, Байден признал, что палестинцы сильно пострадали от нехватки продовольствия и лекарств. Но, по словам Байдена, связано это не только с израильской стороной, но и непосредственно с джихадистами, которые запугивают людей.

Президент США в очередной раз отметил, что решением конфликта в между израильтянами и палестинцами должно быть создание двух государств.